Ile Maurice: Santé - Le New Cancer Hospital à la recherche d'équipements

Le New Cancer Hospital de Solferino va bientôt augmenter sa capacité d'accueil et s'équiper davantage pour les services d'urgence. Après le soft launch il y a bientôt un an, un appel d'offres pour l'achat d'équipements a été lancé par le ministère de la Santé.

Selon le document, le ministère souhaite acquérir des équipements non seulement pour les traitements ambulatoires, mais aussi pour les patients admis. Ce sont les départements de radiologie, de radiothérapie, d'immunothérapie, de soins palliatifs, de médecine nucléaire et des soins intensifs qui sont concernés par cet exercice. Les équipements recherchés sont principalement les seringues électroniques, les oxymètres, les écrans de surveillance des constantes et des défibrillateurs.

L'appel d'offres prend fin le 26 mai et la compagnie retenue aura jusqu'à 16 semaines pour fournir les équipements. Le New Cancer Hospital, qui se trouve dans l'ancien MedPoint Hospital, reçoit déjà des patients pour des traitements ambulatoires en journée. Avec les nouveaux équipements, le centre de cancérologie va pouvoir accueillir des patients pour des hospitalisations, des opérations et des soins palliatifs.