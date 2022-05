Afrique: Protection des investissements RDC-BAD/Le Sénat ratifie cinq accords des financements

Cinq projets de lois à caractère économique et social ont été examinés et votés mardi 3 mai 2022, par la Chambre haute du parlement. C'est le ministre des finances, Nicolas Kazadi, qui a présenté et défendu ces projets de loi de l'Accord-cadre pour la protection des investissements entre la RDC et la banque arabe pour le développement économique en Afrique, projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt entre la RDC et le fonds Africain de développement, projet de l'accord de crédit entre la RDC et l'association internationale de développement, pour ne citer que ceux-là.

Des questions ont été posées au représentant du gouvernement pour apporter l'éclaircissement sur le choix des provinces concernées par ces financements, les critères de sélection de territoires bénéficiaires et les mesures prises pour éviter le détournement. L'argentier de la RDC a répondu séance tenante à toutes ces préoccupations.

Certains de ces projets de lois financeront la réhabilitation de la voirie urbaine dans la capitale Kinshasa et contribueront à la lutte contre la pandémie à Covid-19. D'autres permettront de développer les provinces et territoires déjà sélectionnés afin de booster le développement local comme le veut le Président Félix Tshisekedi. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 96 ont pris part au vote et tous ont voté pour ces accords des financements.