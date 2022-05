Afrique: Signature de l'Avenant du cahier des charges avec l'OIF/RDC - Kinshasa accueille les IXès Jeux de la Francophonie du 26 juillet au 6 août 2023

L'Administrateur de l'Organisation Internationale de la Francophonie(OIF) Geoffroi Montpetit, et le Ministre de l'Intégration régionale Didier Mazenga ont signé ce jeudi 5 mai 2022 dans la salle Auditorium de Fleuve Congo Hôtel, l'Avenant du Cahier des charges des IXès Jeux de la Francophonie. Prévus du 28 juillet au 6 août 2023, cette signature est une garantie de la bonne tenue de cette énième édition à Kinshasa, par la ferme volonté et la détermination du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi.

Un engagement sans recul:

Suite aux retards constatés dans les préparatifs, Isidore Kwandja Directeur national des IXès jeux de la Francophonie a affirmé qu'il était important de redéfinir les échelons prévus par le cahier des charges, le budget prévisionnel ainsi que les sites au travers ce nouveau cahier des charges. Etant donné que les autorités compétentes en RDC on fait part de leur volonté de procéder au changement de différents sites de logement sportif et culturel, devant accueillir de cette IXès édition dans l'intention de consolider l'héritage des jeux, et une nécessité pour les pays francophones dont la RDC.

Financement:

Sur les 48 millions de dollars américains attendus de la part de l'Etat congolais, il a rappelé qu'il a été déboursé 30 millions de dollars par le Gouvernement en décembre 2021 pour l'accélération des travaux. Ainsi, l'inquiétude liée au financement ne devrait pas tenir lieu, car toutes les dispositions en ce sens ont été prises, assurées par les pays membres ainsi que les athlètes. Pour l'Administrateur de l'OIF, cette organisation constitue une fierté pour toute la famille Francophone, car cette signature a permis de concrétiser les dates de ces jeux. "Les attentes sont élevées, les défis sont énormes, mais Kinshasa a la ferme volonté de léguer au peuple congolais un héritage en matière d'organisation d'évènement de grande envergure, une série d'infrastructures sportives et culturelles à la RDC", a-t-il déclaré. Après cette étape, tous ont respectivement signé le cahier des charges, qui marque les préparatifs fixes des jeux de la francophonie pour 2023, sous l'applaudissement de l'auguste assemblée. Il sied de rappeler que l'OIF et le Gouvernement avait signé initialement en date du 21 octobre 2019, prévoyant les jeux de la Francophonie en 2021 et reportés en 2022, avant ce renouvellement d'engagement.