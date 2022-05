Ile Maurice: Énergie renouvelable - 2 000 foyers bientôt équipés gratuitement de panneaux photovoltaïques

Après avoir installé des centrales solaires sur 2 000 foyers, le Central Electricity Board (CEB) compte renouveler l'opération Home Solar. 2 000 autres maisons seront bientôt équipées de panneaux photovoltaïques de 1.5 kilo Watt peak (kWp). Le but est de mettre des réserves d'énergie à la disposition du fournisseur et consolider les investissements dans l'énergie verte.

L'appel d'offres a pris fin le 8 mars dernier et les soumissionnaires sont connus depuis peu. Lors de cet exercice, sept compagnies spécialisées dans l'installation d'équipements photovoltaïques s'étaient manifestées et leurs offres variaient entre Rs 160 millions et Rs 300 millions. Reneworld Ltd, Corexsolar International SAS et Central Business Equipment Ltd sont les mieux placées pour obtenir le contrat car leurs offres figurent parmi les plus basses.

Lors de la première phase du projet Home Solar, il y a eu un tirage au sort pour désigner les 2 000 foyers bénéficiaires. C'est le même procédé qui sera répété. Le modèle grid tied est adopté une nouvelle fois, c'est-à-dire, le foyer consomme l'énergie produite et le surplus est envoyé sur le réseau du CEB. Puis le soir, l'abonné utilise l'électricité du réseau du CEB. En fin de mois, la facture est réajustée par rapport au nombre d'unités produites et le nombre consommé. Cet accord, qui s'étale sur 20 ans, permettra aux clients de bénéficier d'une facture au rabais et par la même occasion met à la disposition du CEB une capacité de production de 3 MegaWatt supplémentaires.