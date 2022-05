Ile Maurice: UTM - Le directeur général démissionne

Dr Keith Robert Thomas, directeur de l'University of Technology (UTM), a démissionné pour des raisons médicales. C'est ce qui ressort d'un communiqué émis par l'établissement émis ce vendredi 6 mai. Mr Mubarakahmad Boodhun, secrétaire permanent au ministère de l'Education, a été nommé Officer in Charge.

Cependant, il y avait un malaise au sein de l'établissement depuis un certain temps et la situation laissait présager cette démission. Un exercice de promotion serait la cause. "Depuis 2011-2012, l'UTM n'a jamais fait d'exercice de promotion pour le personnel académique. Le Dr Thomas a relancé l'exercice l'année dernière. Cela implique une bonne évaluation de leur porte-feuille par des personnes externes à l'UTM. Aucune personne interne n'était impliquée. Lorsque les résultats ont été connus, certains académiciens ont appris qu'ils n'obtiendront pas de promotion. Depuis, ils ont levé un tollé. Ils ont créé une situation pour que l'exercice soit gelé. Si le directeur démissionne, tout ce qu'il a entrepris sera gelé" explique un responsable de l'instance.

Quant à Vikash Sewsagur, président de l'UTM Employees Union, il dénonce le même exercice de promotion. "Une partie des employés qui a postulé pour devenir des Associate Professors et d'autres pour être Senior Lecturer n'ont pas obtenu d'interview. J'ai écris une lettre au directeur pour dire qu'il y a maldonne." Pour le président du syndicat, le Dr Keith Robert Thomas avait le soutien de "Il y avait un dialogue. Mais les choses ont commencé à se détériorer au niveau de l'administration. (... ) Il n'a amené aucune réforme. L'université fonctionne grâce à quatre Head of Schools". Dans une lettre adressée mercredi dernier au Premier ministre et à Leela Devi Dookun Luchoomun, ministre de l'Education, Navin Ramlall secrétaire de l'union, accuse le Dr Keith Robert Thomas d'avoir orchestré lui-même un malaise au sein de l'UTM et il demandait au gouvernement de "prendre une décision rapide afin de rétablir la sérénité à l'UTM."

Pour rappel, cela fait deux ans et demie que le Dr Keith Robert Thomas est en poste en tant que directeur général de l'UTM. Son contrat est d'une durée de cinq ans. Selon son compte LinkedIn, il a été Head of Faculty and School of Education d'UCSI University, en Malaisie. L'express a envoyé un mel au Dr Keith Robert Thomas, notre correspondance est restée sans réponse.