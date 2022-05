Madagascar: Forum sur l'emploi au CCI Ivato - Fort engagement des jeunes issus des 23 régions

LLe forum sur l'emploi et le développement des jeunes qui se tient depuis hier au CCI Ivato a vu la participation massive des jeunes issus des 23 régions de Madagascar.

Une occasion pour eux d'avoir des réponses liées à l'emploi, l'entrepreneuriat et le rôle que jouent les jeunes dans le développement du pays. L'Organisation internationale du travail (OIT) ainsi que plusieurs organismes du Système des Nations Unies ont appuyé l'Etat dans l'organisation de cet évènement. Le coup d'envoi officiel de ce forum a été donné par le Premier ministre Christian Ntsay qui n'a pas manqué de souligner l'importance que l'Etat accorde à la promotion de l'emploi des jeunes afin de relever le défi " emploi décent pour tous ".

D'ailleurs, le thème de ce forum porte sur " un jeune, un emploi décent ". " Des efforts sont déployés par l'Etat pour l'intégration des jeunes dans tous les secteurs d'activités existants dans le pays. Les jeunes doivent pouvoir prendre en main leur avenir", a-t-il indiqué. Les discussions portent sur deux thématiques principales, notamment l'accès à l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais intègrent aussi des sous-thématiques transversales comme le développement personnel, la santé reproductive et la dimension genre.

Multisectoriels. L'objectif principal de cette initiative est de favoriser la participation des jeunes au processus de réflexion et l'identification des besoins à considérer dans les interventions du Système des Nations Unies et des autres partenaires du pays en matière d'emploi et de développement des jeunes à Madagascar . Il vise également à écouter, valoriser et responsabiliser les jeunes dans l'identification de leurs besoins et des priorités en matière d'emploi et de développement ainsi qu'à créer un espace de réflexion sur leur situation actuelle.

Un projet d'une grande envergure sera élaboré à partir des idées collectées à travers ce forum pour la formation professionnelle et l'éducation des jeunes pour qu'ils puissent devenir des citoyens responsables. C'est un projet qui sera conçu avec toutes les parties prenantes de cette organisation notamment, le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, le ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ainsi que l'Observatoire de la jeunesse.