Madagascar: RN13 - Le dossier est en bonne voie selon l'ambassadeur de l'Union européenne

Lancement, hier, des journées des projets en présence du ministre de l'Agriculture Harifidy Ramilison, de la ministre de l'Environnement et du Développement durable Marie-Orléa Vina, de l'ambassadeur de l'Union européenne Giovanni Di Girolamo et de l'ambassadeur de France, Christophe Bouchard.

Complexe. La réhabilitation de la RN13, reliant Taolagnaro - Ambovombe se heurte à un certain nombre de problèmes. Mais le projet sera mené jusqu'au bout.

C'est du moins ce qu'a annoncé, hier, Giovanni Di Girolamo, ambassadeur de l'Union européenne, lors d'un entretien que nous avons eu avec lui, en marge de la cérémonie d'ouverture de la journée des projets financés par l'Union européenne qui se tient sur le parvis de l'Hôtel de ville.

Problèmes de procédures

" Au même titre que la réhabilitation de la RN6, celle de la RN13 fait partie des projets que l'Union européenne a promis de financer ", a annoncé l'ambassadeur en précisant que " les procédures de bouclage du financement sont en cours malgré la complexité du dossier. On rencontre un certain nombre de problèmes de procédures aussi bien du côté de la partie malgache que du côté de l'Union européenne ", a-t-il ajouté. Sur ce point d'ailleurs, Giovanni Di Girolamo annonce la venue prochaine d'une délégation de la Banque européenne d'investissement pour travailler avec la partie malgache en vue de l'accélération du bouclage des dossiers de financement. " On est sur la bonne voie ", rassure l'ambassadeur européen. On rappelle que l'accord de financement de ce projet avait été signé en marge du sommet Afrique-Europe en 2017, pour un montant global de 235 millions d'euros, avec celui de la RN6. En tout cas, pour le moment, aucun calendrier de démarrage des travaux n'a encore été annoncé pour ce projet qui tient à cœur au président de la République Andry Rajoelina. Une pose de première pierre, avant la fin de cette année, n'est pas à exclure.

Dynamisme

Ce bouclage imminent du dossier RN13 témoigne en tout cas du dynamisme de la coopération entre Madagascar et l'Union européenne. Une coopération dont les détails sont exposés durant les " journées des projets " qui se tiennent depuis hier sur le parvis de l'Hôtel de ville. Une cinquantaine de stands démontrent au public les tenants et aboutissants de la coopération entre Madagascar et l'Union européenne, qui date de 60 ans. Des projets qui englobent une multitude de secteurs prioritaires comme la bonne gouvernance, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures routières... La coopération Madagascar - Union européenne se réalise dans le cadre du programme indicatif national (PIN) dont l'actuel cycle est revu sur la période 2021 - 2027.

- Publicité -

Suivez nous

241,227FansAimer

1,007AbonnéesSuivre

Articles qui pourraient vous intéresser

Politique

FITEFA : " Unité et solidarité " des Nordistes

3 mai 2022

Economie

Hausse des salaires : Effective dès ce mois de mai

4 mai 2022

Faits-Divers

Anjozorobe : Mpitondra môtô nosakanan'ny jiolahy nitam-basy

4 mai 2022

Culture

Théâtre : Sur Odéam Rakoto au Musée de la Photo

6 mai 2022

LAISSER UNE RÉPONSE Annuler la réponse

Commenter:

Veuillez saisir votre commentaire !

Nom:*

Veuillez entrer votre nom ici

E-mail:*

Vous avez entré une adresse e-mail incorrecte !

Veuillez saisir votre adresse e-mail ici

Site Internet:

Enregistrez mon nom, mon adresse e-mail et mon site Web dans ce navigateur pour la prochaine fois que je commenterai