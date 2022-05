Madagascar: Promotion de la vaccination Covid-19 - Une certification des entreprises, en vue

Avec un taux de vaccination Covid-19, encore très bas, autour de 4,96% de la population totale, Madagascar devra mettre les bouchées doubles pour atteindre ses objectifs.

Le Plan National de Déploiement et de Vaccination (PNDV) contre la Covid-19, prévoit de vacciner 34% des personnes de plus de 18 ans à Madagascar d'ici la fin de l'année 2022 et 50,5% en 2023. A ce titre, et afin d'encourager divers groupes de population à se faire vacciner, le pays se tourne également vers les entreprises. Le ministère de la Santé Publique, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, met en œuvre un projet de certification des entreprises, lequel consiste à attribuer un certificat de reconnaissance aux entreprises dont le taux de vaccination du personnel atteint au moins 80%. Une initiative soutenue par plusieurs partenaires techniques et financiers : OMS, UNICEF, USAID, IMPACT et ACCESS. Cette démarche devrait permettre d'encourager plus de personnel au sein des entreprises à se faire vacciner.

Hier, une conférence d'information sur cette certification s'est tenue à l'Hôtel Carlton, réunissant plus d'une centaine d'entreprises du secteur privé. La cérémonie de lancement et la remise officielle des premiers certificats de reconnaissance se tiendra au début du mois de juin 2022. La certification inclut deux catégories : le certificat " Silver ", délivré aux entreprises ayant vacciné plus de 80% de leurs personnels et le certificat " Gold ", délivré aux entreprises ayant vacciné 100% de leurs personnels. Preuve d'engagement social, cette certification des entreprises sera pour celles-ci un cachet garantissant l'image d'une entreprise responsable, professionnelle, soucieuse de ses employés et de ses clients, fiable et digne de confiance. La conférence d'information d'hier a permis aux entreprises participantes d'échanger avec les équipes du ministère de la Santé Publique sur les questions cruciales autour de la vaccination, et de fournir les informations permettant aux publics cibles de prendre une décision éclairée par rapport à la vaccination Covid-19.