Madagascar: Route de Tanà - Travaux de réfection en cours sur cinq axes

Après la période des pluies, les travaux d'entretien des routes dans la ville d'Antananarivo s'imposent, selon le Ministère chargé des Travaux Publics. Celui-ci met actuellement en œuvre un projet de réfection de 5 axes routiers dans la Capitale.

D'après le cahier des charges, les travaux sont entrepris sur trois mois, dont deux sont déjà écoulés à l'heure actuelle. Selon l'entreprise Magic Construction, les travaux avancent bien et devraient être achevés à temps. Lors d'une descente sur terrain à Ambohipo, les représentants du Ministère des Travaux Publics ont cité les 5 axes en réhabilitation, notamment celui d'Ambatoroka jusqu'à la Cité des professeurs, ensuite l'axe rond-point Anosibe jusqu'à Anosipatrana, puis la partie depuis Jovena 67ha jusqu'au bâtiment du SEIMAD (Société d'Equipement Immobilier de Madagascar), après l'axe qui mène de Jovena 67ha vers CECAM (Caisses d'Epargne et de Crédit Agricole Mutuels) auquel s'ajoute une bretelle vers le parking 67ha nord puis vers l'hôtel SAVA, et enfin l'axe depuis l'arrêt bus Andavamamba vers BMH (Bureau Municipal d'Hygiène), Vasakaosy et Antohomadinika, jusqu'au bâtiment du Ministère de la Fonction Publique.

Course contre la montre. Les travaux doivent être réalisés rapidement, selon les explications des représentants du Ministère des Travaux Publics. Un défi que les entreprises chargées des travaux doivent relever. " Certains chantiers nécessitent une suspension de la circulation routière. Nous essayons d'accélérer les travaux. Pour la pente vers Ambohipo, par exemple, nous avons demandé à la Commune Urbaine d'Antananarivo un délai de 15 jours, mais elle ne nous a donné que 10 jours et finalement, les travaux ont été faits en 13 jours. Pour cette pente, nous avons mis en place trois structures, dont une partie en enrobée, une couche en béton et une partie en pavé.

La circulation est déjà rétablie, mais il reste un raccordement à terminer ", a expliqué Vita Thierry Ampizara, directeur technique de Magic Construction. Par ailleurs, l'entreprise chargée des travaux, ainsi que le Ministère de tutelle s'accordent à dire que le lavage de voitures au bord de la route est l'une des principales causes de la dégradation rapide de la route de la Capitale. Ainsi, leurs représentants soutiennent que le lavage de voitures devrait être strictement interdit sur les bords des routes de la ville d'Antananarivo. Ils incitent également les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires, pour mettre fin à ces mauvaises pratiques devenues une habitude pour les habitants de la Capitale.