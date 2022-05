Madagascar: Office Malgache du Droit d'Auteur (OMDA) - Un nouveau logiciel pour faciliter la perception et la répartition des droits d'auteurs

Le ministère de la Communication et de la Culture a présenté aux artistes malgaches le projet d'amélioration de la gestion de l'Office Malgache du Droit d'Auteur (OMDA) lors de la 2è édition du " Seraseran'ny Mpanakanto " qui s'est déroulé hier à l'Espace Rose By-pass.

Ainsi, un logiciel est prévu faciliter toutes les missions de l'OMDA qui consistent à collecter et répartir les droits d'auteurs sur les œuvres utilisées publiquement ou copiées, entre autres. Des lacunes dans la perception des droits sur les œuvres de tous les artistes ont été observées, rendant la répartition de ces droits vers les auteurs inégale et incomplète puisque toutes les déclarations sur les œuvres se font manuellement. Parmi les améliorations apportées par ce nouveau logiciel, les droits d'auteurs jusque-là uniquement attribués aux auteurs compositeurs seront élargis. Ainsi, les musiciens et interprètes pourront également en bénéficier grâce aux droits voisins. Pour ce faire, une augmentation des montants des droits à collecter est également prévue, dont 40% seront attribués à ces droits voisins.

Le logiciel prévoit aussi la mise en place d'un système informatisé administratif et comptable pour une gestion transparente des opérations quotidiennes de cet établissement. Les rapports financiers seront disponibles et partagés publiquement au moins tous les 6 mois. L'adhésion de nouveaux membres ainsi que le dépôt de nouvelles œuvres seront également facilités et pourront se faire en ligne. La répartition des droits d'auteurs se fera " automatiquement " puisque le logiciel est censé reconnaître les œuvres diffusées dans les médias ou dans les lieux publics ou copiées sur des supports quelles que soient leurs formes. Les membres inscrits à l'OMDA seront donc gérés en temps réel par ce logiciel qui sera utilisé dans tous les bureaux de l'OMDA, dans toute l'île. Une grande campagne de numérisation des anciennes œuvres déjà inscrites à l'OMDA sera lancée. Mais à part cela, un partenariat avec les plus grands majors tels que Universal Music Group et Virgin Music a été conclu pour permettre et faciliter la distribution et la promotion des œuvres des artistes malgaches dans le monde. Les royalties provenant des diffusions à l'international seront directement versées dans les comptes des artistes par ces majors selon la présentation faite, hier.

Hanitra Andria

