Madagascar: Basket-ball-Smatchin - DEGS et ENS remettent leur titre en jeu

La 9e édition du tournoi de basketball Smatchin retrouve enfin le chemin de la compétition. Les grandes équipes des Instituts de la Capitale y seront toutes présentes.

Ça y est ! Le plus grand tournoi des instituts à Madagascar est de retour avec la 9e édition baptisée YouZou Smatchin. Le rendez-vous est pris du 8 au 15 mai prochain au Palais des Sports Mahamasina. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce tournoi un événement mémorable, surtout après les deux années d'absence en raison du contexte sanitaire, d'après la team Smatchin lors d'une conférence de presse hier à Andraharo.

Au total, 32 équipes issues de différents Instituts et Universités d'Antananarivo seront en quête de victoires. L'équipe de l'ENI Fianarantsoa complètera la liste cette année. Les champions en titre sont bel et bien dans la course tant chez les hommes que chez les dames. L'équipe de DEGS, trois fois sacrée championne plus précisément en 2019, 2015, 2014 est logée dans la poule H avec l'ENS, CNELA, CNAM. En effet, 32 équipes s'affronteront dans cette catégorie.

Elles se répartissent dans huit poules de quatre. Pour la malheureuse finaliste, la formation de l'ESMIA se trouve dans la poule G avec ENI, GSI et ESCAME. L'équipe de l'ENS défendra son titre face aux 12 autres prétendantes chez les hostilités féminines. Elle est tombée dans la poule C avec l'IST et l'ISCAM. Cet événement figure parmi les plus grands dans le calendrier de la Fédération malgache de basket-ball. Pour s'organiser, Lucas Ramarozaka et ses collègues travaillent étroitement avec cette instance nationale. Cinq joueurs N1B ont eu la permission de renforcer une équipe, à condition qu'ils soient réellement inscrits au sein de l'Université de leur équipe respective. La durée du match est de 4×10 minutes avec chrono non arrêté lors de la phase des éliminatoires, contre 4X10 minutes avec chrono arrêté lors de la phase finale.

Plus que du basket-ball. Ce rendez-vous phare inter-instituts réunit chaque année plus de 3500 spectateurs. La compétition est jumelée avec des divers concours en l'occurrence les concours de Miss & Mister, de dunk, de tir à trois points et de meilleurs spectateurs. Lors de la phase de présélection au concours de danse contest, l'ISCAM, suivi par UCM, IST, ESSA, EMSIA et INCAE ont validé leur ticket pour la phase finale qui se déroulera pendant les demi-finales et finales du tournoi. Depuis 2021, la société Star est partenaire du Smatchin. Cette 9e édition portera particulièrement le nom de la nouvelle boisson gazeuse YouZou, qui s'adresse essentiellement aux ados et jeunes. Elle sera lancée officiellement lors de cet événement.

Manjato Razafy

La répartition par poules

Hommes :

Poule A : St Michel Itaosy, UCM, IMGAM,ITU

Poule B : IEP, ISCAM, U-Magis, INSCAE

Poule C : ACEEM, IUM, INT, FLSH

Poule D : ESTIM, Médecine, ESSCA, IST

Poule E : E-Média, ESPA, CNTEMAD, ESSA

Poule F : ISM ADV, UPRIM, IFT, INFOTOUR

Poule G : ENI, ESMIA, GSI, ESCAME

Poule H : ENS, CNELA, DEGS, CNAM

Dames :

Poule A : Sciences, FLSH, IMGAM

Poule B : U-MAGIS, ESSCA, UCM

Poule C : IST, ENS, ISCAM

Poule D : INSCAE, IFT, DEGS, CNTEMAD

