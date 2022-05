Madagascar: France-Madagascar - Renforcement de compétences pour la justice malgache

La collaboration entre la France et Madagascar en matière de justice continue son bonhomme de chemin.

L'ambassadeur de France a rencontré hier, une délégation constituée du responsable du pôle justice d'Expertise France, Axel Gamet, et des représentantes de l'École Nationale de la Magistrature de Bordeaux, Florence Gilbert et Luce Josselin. Cette rencontre a été organisée afin d'échanger sur le renforcement des compétences professionnelles des magistrats, greffiers et agents pénitentiaires malgaches, a indiqué une missive de l'ambassade de France.

La visite de ces responsables de la justice française s'inscrit dans le cadre du Projet d'Appui à la Justice de Madagascar ou PAJMA. Financé par l'Agence française de développement à hauteur de 5 millions d'euros, ce projet a pour objectif de rendre les juridictions judiciaires plus accessibles et efficaces et de renforcer l'administration pénitentiaire dans l'exercice de ses missions, en coopération étroite avec Expertise France, l'École Nationale de la Magistrature de Bordeaux et l'École Nationale de l'Administration Pénitentiaire d'Agen.

Dernièrement, 5 formateurs de l'Ecole Nationale d'Administration Pénitentiaire d'Antetezambaro ont également suivi 10 jours de formation en France. Ceci s'inscrit aussi dans le cadre du même projet et s'est surtout focalisé dans la formation des formateurs, financée également par l'AFD. Une convention de jumelage est d'ailleurs en cours d'élaboration entre les responsables de l'ENAP France et celle de Madagascar qui a pour objectif d'améliorer la gestion et la formation au niveau de l'ENAP Madagascar, a-t-on indiqué.