Madagascar: Rugby - Parera confirme son soutien aux Makis

En bons ambassadeurs du sport malgache et de Madagascar en particulier, les Makis sont sur le devant de la scène et attirent les sponsors.

Le rugby est un sport qui a toujours porté haut les couleurs de Madagascar. La qualification des Makis à VII pour la Coupe du monde de rugby en Afrique du Sud au mois de septembre met ce sport sur le devant la scène. L'Etat à travers le chef de l'Etat Andry Rajoelina, a réitéré son engagement pour soutenir le rugby et va apporter un soutien particulier aux joueuses qui vont participer à cette joute mondiale. Un des acteurs majeurs du sport, les sponsors restent très importants et leur soutien est capital pour le développement du sport. Parera Madagascar, une entreprise spécialisée dans les métiers de la cartographie, la DAO et des SIG soutiennent le rugby malgache depuis 2021. " Nous sommes un sponsor maillot de la fédération en 23021.

On va s'investir un peu plus sur Madagascar. Nous allons augmenter notre partenariat pour que l'équipe de Madagascar soit reconnue. J'aime Madagascar et le rugby et nous allons essayer d'amener un peu plus d'argent. C'est aussi un intérêt personnel pour moi ", a fait savoir le sponsor du club toulousain, Jacques Cettelo, président directeur général de Parera. Profitant du passage au pays du PDG de Parera et qui coïncide avec cet évènement historique pour l'ovale malgache, Jacques Cettelo a reçu une délégation du Malagasy Rugby conduit par son président, Marcel Rakotomalala dans les locaux de Parera Madagascar à Ankadivato. Les deux capitaines des Makis hommes et dames, Lahatra Ramamonjisoa et Nomenjanahary Sarindra dit Grande ont été également résents à la cérémonie d'hier.

" Le partenariat avec Parera date de 2021 où le groupe a fourni les maillots pour les 84 membres de la délégation. La moisson était bonne pour la fédération car les juniors étaient sacrés champions d'Afrique et les dames à XV ont ravi le titre. Parera a déjà annoncé la continuité du partenariat. En fonction de son apport, le groupe pourrait devenir un sponsor officiel du Malagasy rugby ", a souligné Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby. Avec le renforcement du partenariat avec Parera qui est également le sponsor du Stade Toulousain, le grand club français et européen, le Malagasy Rugby pourrait bénéficier des échanges d'expérience et de stage avec le club champion d'Europe.