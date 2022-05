Madagascar: Danse aérienne - Un spectacle inédit le vendredi 13 mai prochain

Le spectacle promet des figures aériennes assez fortes et impressionnantes.

Le vendredi 13 mai prochain, un spectacle de danse aérienne intitulé Ainsi Soit-elle, sera présenté au Viva Arena Ivandry par le Pole Studio. C'est une grande première dans la Capitale et même dans tout Madagascar puisque le spectacle est entièrement consacré à une discipline encore assez méconnue du public, la pole dance. C'est une activité sportive qui consiste à danser et à réaliser des figures acrobatiques en prenant appui sur une barre verticale. Mais il y aura des fusions avec de la danse contemporaine, du ballet classique et de la danse latine dans cette pièce chorégraphiée qui veut raconter des histoires rendant hommage aux femmes. " Cette dernière doit toujours s'expliquer, en faire un peu plus que les autres et peut être vite jugée quel que soit son choix dans la société d'aujourd'hui ", selon Manitra Dablin, une des 4 jeunes femmes qui vont réaliser le projet. Le spectacle est inspiré du livre du même titre écrit par Benoîte Groult, paru en 1974 mais qui est encore d'actualité, selon les organisatrices de l'événement. Il sera rythmé par le poème de Maya Angelou " Still I rise " traduit en français par Hebert Logerie et en malgache par Gad Bensalem.

L'histoire néanmoins ne sera pas totalement engagée. Lova, Lari, Manitra et Sarah, les 4 jeunes femmes venant de différents horizons mais réunies par une même passion : celle de la pole dance, vont également mettre l'accent sur la représentation pour montrer la dimension artistique et sportive de cette discipline. Elles ont pratiquement mis 9 mois pour travailler sur ce projet et ont collaboré avec des poètes, des slameurs, des musiciens ainsi que des chorégraphes qui leur ont permis d'enrichir son contenu. Leur objectif, en portant leur art sur une scène culturelle, outre l'hommage aux femmes, est de le faire connaître au plus grand nombre. " Nous souhaitons montrer la dimension artistique de la pole dance et dépasser les préjugés sur cette discipline encore méconnue, pourtant très exigeante ", expliquent-elle. D'ailleurs, Lari Ratovonar précise que cette discipline est absolument accessible à tout le monde même si comme tous les sports, elle peut sembler difficile au début mais peut rendre " accro " très rapidement.