Madagascar: Consommation de pâtes avariées - Un enfant meurt et 24 personnes sont hospitalisés

Hier, un enfant de 11 mois est décédé et 24 autres personnes sont tombées malades suite à la consommation de pâtes alimentaires avariées à Fianarantsoa.

Les victimes reçoivent des soins au CHU Tambohobe. Vomissements, maux de tête, douleurs au ventre, plusieurs personnes ont été victimes de l'intoxication alimentaire. Une personne aurait été plus sévèrement touchée par cette intoxication. Toutes avaient déjeuné dans une gargote à Ambatomena dans la journée de mercredi, et avaient consommé des plats de pâtes. D'après une source locale, une intoxication probablement due à la consommation des pâtes servies dans le menu serait la cause de la toxi-infection alimentaire collective.

" Nous appelons les responsables à mener une descente pour voir les produits périmés vendus dans les épiceries... ". Un médecin d'expliquer que la consommation des aliments périmés présente un risque et peut créer des toxi-infections alimentaires qui se manifestent principalement par de la fièvre, de la diarrhée, des vomissements. Lui d'ajouter " En général, les manifestations apparaissent dans les heures qui suivent le repas. Ces signes peuvent apparaître soit dans l'heure qui suit le repas, soit au maximum dans les 48 heures qui suivent le repas ".

Ces derniers temps, les prix des produits en vente sur le marché n'ont cessé d'augmenter, en particulier les prix des aliments. Face à cela, certaines gargotes utilisent des produits moins coûteux et gâtés. Ces gargotes sont conscientes du danger de la consommation d'aliments périmés, mais continuent pourtant de les utiliser. Malgré les opérations menées par les autorités dans le domaine,des biscuits, du beurre ou encore des tubes de dentifrice périmés sont toujours présents sur les étals. Ces produits sont vendus moins cher et sont généralement proposés par les marchands ambulants et les petites épiceries. Une source auprès des forces de l'ordre affirme qu'il existe un véritable réseau qui modifie les dates de péremption inscrites sur les emballages de certains produits.