Madagascar: Lutte contre l'insécurité - 18 milliards d'ariary pour le MSP

L'approbation du programme d'exécution des Nouveaux projets d'Emergences (NPE) d'un montant total de 18 416 666 000 Ar pour le ministère de la Sécurité Publique (MSP) a été décidée lors du conseil des ministres, mercredi.

Cinq projets au total ont ainsi été approuvés dont la construction de bâtiments abritant le bureau et le logement du Commissariat de Sécurité Publique des districts d'Ankazobe, de Beneitra, de Bealanana, de Mandritsara, d'Ikongo et de Tsaratanana ; des constructions qui figurent aussi parmi les promesses présidentielles, les travaux de construction de bureaux et de logements pour la Direction Régionale de la Sécurité Publique (DRSP) de Vatovavy ; les tranches conditionnelles pour les travaux de construction des Commissariats de la Sécurité Publique des districts de Befandriana Nord, de Mitsinjo, de Betioky, de Bekily, de Betroka et d'Antanambao Manampotsy, la finalisation des travaux réalisés en 2021 et l'opérationnalisation des Commissariats de Sécurité Publique (CSP) dans les 16 districts et le renforcement de la capacité d'accueil et l'amélioration des infrastructures de formation pour les deux écoles.

Le ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de Police, Rodellys Fanomezantsoa Randrianarison, a toujours insisté sur la mise en place de la police de proximité, c'est-à-dire l'affirmation de la présence de la Police Nationale pour rassurer les citoyens et pour dissuader les malfaiteurs. Une volonté qui s'est matérialisée par la mise en place des directions régionales de la Police Nationale et de nouveaux commissariats. L'approbation de ce programme permettra ainsi au ministère de se rapprocher encore plus de la population.