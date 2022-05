Madagascar: Accidents de moto - la Série macabre continue

Le sujet revient une fois de plus sur le tapis car l'hécatombe continue sur les routes nationales. Il ne se passe pas un jour sans que l'on ne déplore de nouvelles victimes d'accident de moto. Les médias ne cessent d'alerter sur la gravité de la situation, mais on a l'impression que l'on se résigne à une certaine fatalité. Les autorités paraissent impuissantes devant le phénomène et elles donnent l'impression d'une certaine inertie.

Depuis le début de la semaine, on compte au moins un accident de moto par jour. Les victimes sont des jeunes gens qui ont succombé après une collision frontale avec des voitures. Les clichés publiés sur les réseaux sociaux et dans les journaux suscitent l'effroi et interpellent les responsables de la sécurité routière. L'encombrement de la circulation est une des causes évoquées par les motocyclistes qui se faufilent entre les véhicules au mépris de toute règle de prudence. L'inévitable se produit à chaque fois et il y a soit blessure grave ou mort d'homme. Les forces de l'ordre tentent d'empêcher les inconscients de circuler, mais cela semble peine perdue car il y a de nombreux contrevenants qui échappent à leur vigilance. L'instauration d'un permis pour tous les motocyclistes avait été suggérée.

Dans l'état actuel de la législation, cela est exigé pour les grosses cylindrées, mais les propriétaires de scooters ou de motocyclettes échappent à cette obligation. Les adolescents qui enfourchent ces engins devraient être les premiers concernés. La responsabilité des parents qui offrent ces véhicules leurs enfants devrait aussi être engagée. Aujourd'hui, il est nécessaire de conscientiser tout le monde sur le péril que représentent les deux roues pour la jeunesse. Il faut que les autorités prennent le taureau par les cornes et appliquent toutes les mesures permettant de mettre fin à cette série macabre qui endeuille de nombreuses familles.