Madagascar: Réforme du secteur de la sécurité - Coordination de sa mise en œuvre

Un atelier sur l'élaboration du mécanisme de coordination de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) à Madagascar s'est tenu, hier et ce jour, à l'hôtel " Les Roches Rouges " Mahajanga.

Cet atelier a été placé sous l'égide du Secrétariat permanent à la défense et à la sécurité nationale dirigé par le contre-amiral Marosoa Nonenana Randrianarisoa qui en est d'ailleurs le premier responsable. L'Union africaine a aussi été de la partie, elle a été représentée par Hawa Ahmed Youssouf, Représentante spéciale de l'Union africaine à Madagascar. Quant aux participants à cet atelier, citons entre autres le domaine de la santé, l'environnement, l'agriculture et l'élevage. Comme il fallait s'y attendre, le volet sécurité a aussi été examiné.

Consultations. Faut-il rappeler qu'à la demande du gouvernement malgache, une mission d'évaluation conjointe de la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) à Madagascar a été réalisée en 2014. Sur la base des recommandations du rapport de cette mission, le processus de la RSS a été initié. Un Comité technique d'organisation du séminaire national sur la RSS a été créé : il a mené des consultations régionales et nationales qui lui ont permis d'identifier et d'analyser les besoins des populations. Ce travail a abouti à un séminaire national sur la RSS et à l'élaboration d'une Lettre de politique générale de la RSS qui a été entérinée par le président de la République.

Avec le financement du Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF) dont bénéficie le pays, le projet d'Appui à la Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar a été développé. L'objectif est d'appuyer le processus de Réforme du Secteur de la Sécurité à Madagascar, notamment l'élaboration d'une vision nationale de sécurité, le renforcement des compétences et capacités des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), la consolidation des mécanismes de contrôle et la promotion de la confiance entre Forces de Sécurité et populations vulnérables.