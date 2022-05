Madagascar: Entrepreneuriat au féminin - Appui de la BNI Madagascar au GFEM

BNI Madagascar s'engage à apporter son appui technique et financier aux entreprises affiliées au Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM). Une convention de partenariat a été signée, hier, entre les deux entités.

Grâce à cet accord, la BNI est disposée à apporter un soutien technique et financier aux entreprises membres de ce groupement, et ce, en conformité avec ses règles d'éligibilité et en fonction des ressources disponibles auprès des partenaires techniques et financiers. " Dans la pratique, cette collaboration se traduira par des séances de formation et d'éducation financière et au crédit en faveur d'une centaine d'entreprises. 50 entreprises bénéficieront du financement de BNI Madagascar et de ses partenaires.

Six événements relatifs à la promotion des PME seront également organisés à travers le pays par les deux entités. Sur ce dernier point, BNI Madagascar sera sponsor Or du Women In Business 2022 ", a révélé Alexandre Mey, le Directeur Général de BNI Madagascar. " Le GFEM, dans sa fonction de représentation des activités économiques des femmes entrepreneures au niveau national, où il dispose de 14 antennes, est déterminé à avancer avec BNI Madagascar et concrétiser dans les meilleures conditions ce partenariat. Celui-ci remplit toutes les conditions nous permettant d'appuyer nos membres à chaque phase de leurs activités afin d'accroître leur performance ", a pour sa part déclaré la présidente du groupement Fanja Razakaboana.