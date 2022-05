Madagascar: Lutte contre les viols sur mineurs - Des manifestations sportives pour tirer la sonnette d'alarme

La deuxième édition de " Run and Bike 2022 : Stop aux viols " aura lieu le 15 mai. Les participants à cet évènement prendront le départ de la course à Ambohibe , dans le quartier d'Ambatobe.

Les viols et abus sexuels sur mineurs ont gagné de l'ampleur depuis le confinement dû à la Covid-19. Malgré les efforts déployés par l'Etat et les acteurs œuvrant dans ce domaine, de nombreuses victimes n'osent pas dénoncer les auteurs de ces actes atroces et gardent le silence. C'est dans ce sens que l'association TAO , un groupe de femmes indépendantes organise l'évènement " Run and Bike 2022 : Stop aux viols ". C'est un rassemblement sportif convivial et intergénérationnel qui se tiendra dans la Capitale le 15 mai. Ouvert à toutes catégories de personnes, il regroupe deux disciplines dont la course à vélo et la course à pied pour un circuit en boucle de 10km. Les plus jeunes auront droit à une marche sur un parcours beaucoup plus court.

La lutte contre les viols sur mineurs. L'objectif étant de mobiliser un maximum de personnes autour de cette cause qui tient à cœur à cette association : la lutte contre les viols sur mineurs. " Le fait de pouvoir marcher, courir , pédaler au grand air nous fait prendre conscience de la chance et de la liberté dont dispose notre corps. Mais en plus , le faire afin de soutenir une action juste et nécessaire donne un réel sens humain à nos efforts ", selon les organisateurs de cet évènement.

Organisations. Ceux qui veulent participer à cette cause auront jusqu'à demain pour s'inscrire aux Moka Fée Analamahitsy , aux Alliances Françaises d'Andavamamba et d'Antsirabe ainsi que Mbike Ambatobe . Des stands seront aussi installés aux Leader Price Antaninarenina et Tanjombato ainsi qu'au Jumbo Score Ankorondrano. Ceux qui n'ont pas pu faire les inscriptions en présentiel peuvent le faire en ligne jusqu'au 14 mai sur la page Facebook de l'association TAO Madagascar ou par l'email associationtaomadagascar@gmail.com.