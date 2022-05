Congo-Brazzaville: Education - Lions Quest atteint neuf établissements scolaires à Brazzaville et Pointe-Noire

Le programme Lions Quest, destiné au développement de certaines compétences en milieu scolaires, s'est étendu cette année à quatre établissements scolaires à Brazzaville et deux à Pointe-Noire pour atteindre un total de neuf établissements dans les deux grandes villes congolaises.

Initiative du Lions club international, le programme Lions Quest contribue, à travers plusieurs activités, à l'éducation socio-émotionnelle des élèves. Il vise, comme objectifs, de permettre aux apprenants d'avoir confiance en eux, la responsabilité, le bon sens dans les choix sains, la gestion des émotions et des conflits afin de résister aux pressions négatives

Lancé depuis trois ans au Congo par l'actuel Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, à l'époque ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, ce programme se développe par différents projets incluant l'achat de livres et de fournitures pour les ateliers, l'évaluation de programmes et la recherche, mais aussi assure le paiement de certaines dépenses administratives.

Les subventions Lions Quest permettent également à financer la mise en œuvre initiale dudit programme en vue d'étendre sa couverture dans les districts multiples (districts simples ou sous-districts) où il est actif mais n'atteint pas un nombre suffisamment important d'écoles.

Visant, en outre, de combler les lacunes dans les régions où le programme est nécessaire mais pas encore disponible, ces subventions s'inscrivent également dans le cadre de la recherche de l'expansion de Lions Quest dans les écoles du monde.

" Nos remerciements vont à l'endroit du ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, Jean-Luc Mountou, qui, pour cette année scolaire, a mis à notre disposition quatre établissements scolaires afin d'atteindre le nombre total de six établissements pour Brazzaville et deux autres à Pointe-Noire pour atteindre aujourd'hui le nombre total de trois, soit un effectif total de neuf dans les deux principales villes ", a déclaré Amélie Mouambonzi, présidente de Lions Quest Brazzaville.

De manière générale, le programme Lions Quest consiste à mettre les enfants au cœur de l'action. Il s'agit de leur enseigner les vertus humanistes afin de combattre les antivaleurs tout en faisant des bons choix pour leur avenir.

En Afrique centrale, Lions Quest est mis en œuvre dans différents pays de la sous-région, notamment au Cameroun et en Centrafrique.