Cameroun: Le manifeste du Médiateur Universel 06/05/2022 - Le pays n'a pas besoin de guerre totale

Le véritable problème structurel auquel le Cameroun fait face en permanence, ne procède pas des dysfonctionnements voire des défaillances de son système de gouvernance, il résulte surtout de l'opportunisme de ses élites, et pire de l'incapacité de ces derniers à maîtriser les réalités complexes de leur pays, lequel est naturellement bâti sur des diversités sensibles et délicates.

La sortie récente d'une personnalité politique appelant à une guerre totale, a dû créer une véritable frayeur chez certains compatriotes, et engendrer des réflexions inquiétantes dans de nombreux cercles de toutes les catégories. On a de la peine à comprendre le sens, la signification, les motivations et les attentes, bien que des événements graves surviennent au quotidien.

Le MPDR exprime son rejet de tels propos, de tels envolées verbales et de tels expositions de notre pays à des interrogations dans tous les sens.

Le MPDR demeure conscient, des cruautés d'individus dont le seul objectif est de secréter la haine, d'entretenir la violence et de susciter la peur et le trouble dans la population, ce qui explique les actes terroristes, le banditisme, les enlèvements et autres dérives criminelles. Mais pour autant, jamais il ne faut déborder, perdre la raison et entrer dans le jeu de ces hordes de voyous sans foi ni loi.

Le MPDR réitère sa ferme condamnation des actes de terrorisme et lance à nouveau un appel aux auteurs, aux commanditaires ainsi qu'à leurs sympathisants internes et externes, officiels et officieux, pour qu'il soit y soit mis fin.

Le MPDR rappelle aux uns et aux autres, que la crise sécuritaire dans le NOSO tout comme dans la partie septentrionale du pays, n'a rien d'extraordinaire, et doit être adressée avec tact, soin, prudence et surtout humilité et tolérance. Le gouvernement de la république prend et prendra toutes les mesures et initiatives salutaires, dans l'intérêt de la préservation de la paix, de la réalisation de la réconciliation nationale effective, et du bonheur collectif.

Le MPDR réitère sa foi en la voix du dialogue, un dialogue franc, inclusif, entier et sincère, impliquant divers agendas portés par les citoyens dans toute leurs diversités et sans exclusive. Une telle option est loin et très loin des appels à la guerre totale qui correspond plutôt à l'aggravation des rancœurs, de la haine et des fractures et de l'exclusion. Les armes ne font jamais la paix, elles prolongent les guerres.

Le MPDR annonce qu'il n'y a pas de guerre totale possible, parce que le gouvernement ne peut pas et ne saurait faire la guerre contre son propre peuple, à cause des actes répréhensibles de quelques brebis égarés. Le père de famille ne met pas le feu à la maison parce qu'un ou deux gamins ont cassé un verre ou percé volontairement la bassine d'eau.

Le MPDR rappelle du reste, que nos forces e défense et de sécurité, se sont montré jusqu'ici à la hauteur de la situation, et rien ne permet de générer des publicités négatives sur notre pays, avec le discours de la guerre totale./.