Congo-Brazzaville: Gastronomie - Des femmes de la Cuvette acquièrent de nouvelles habitudes culinaires

L'association Femmes de la Cuvette, vision et développement durable (FCV2D) que dirige la conseillère du chef de l'Etat, Lydie Pongaut, anime depuis le 1er mai un festival culinaire à Owando. L'activité vise à inculquer aux femmes de ce département de nouvelles habitudes culinaires mais aussi et surtout à renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et la consolidation de la paix au sein du département.

Plus de cent cinquante femmes venues de tous les dix districts de la Cuvette et jeunes triés dans les autres départements du Congo participent à la formation spéciale, animée par le docteur nutritionniste Josaphat Deparget et se déroulant en deux paliers. Le premier module porte sur des exposés et conférences débats autour de l'art culinaire. Ainsi, le lundi dernier au premier jour du séminaire, le spécialiste a animé un exposé sur les fondamentaux de la nutrition.

A cet effet, le Dr Josaphat a montré aux cent cinquante participants, en majorité des femmes, pourquoi doit-on manger, quels aliments manger, pour quelle raison? Le mardi, il a animé une autre thématique sur le mariage alimentaire. Le but de cet exposé était de montrer aux participants que tout peut être comestible, mais tous les aliments ne se mangent pas ensemble et ne se consomment pas avec les mêmes accompagnemens.

Le formateur a ensuite fait une communication sur les vitamines et les minéraux. Dans le fond, il leur a fait voir que l'on mange pour acquérir des vitamines et des minéraux. Et si les aliments consommés n'apportent rien à l'organisme, les humains sont exposés aux maladies. Les aliments, a-t-il souligné, doivent être équilibrés, capables d'apporter des vitamines et minéraux nécessaires pour le bon fonctionnement du corps.

" La majorité des maladies auxquelles nous souffrons est d'origine alimentaire, du fait que nous consommons des aliments qui ne nous apportent rien dans le corps. Nous avons animé cet exposé pour partager notre expérience en la matière avec les femmes afin qu'elles sachent désormais faire le mélange d'aliments lorsqu'elles cuisinent. Nous leur avons montré qu'on ne mange pas pour remplir le ventre, mais nous devons le faire extraire des vitamines et des minéraux dont notre corps a besoin ", a souligné le Dr Josaphat Deparget.

Pour lier la théorie à la pratique, un diner public est organisé chaque jour en fin de journée, préparé par les participants, pour voir s'ils ont assimilé les notions enseignées. A cet effet, chacun a droit à un plat de son choix. Si d'aucuns choisissent du " Ngoki à la mouambe ", un met prisé par la population de la contrée, certains, par contre, dégustent soit du poisson d'eau douce, soit de la viande de brousse et bien d'autres aliments bio du département.

" Je suis ravie de prendre part à ce festival culinaire car les enseignements reçus me permettront dorénavant de cuisiner des repas plus équilibrés qui nous donnerons, mon mari, mes enfants et moi-même, des vitamines et calories pour que nous soyons toujours en bonne santé ", s'est réjouie Anick.

Le jeudi, les festivaliers ont participé à une excursion à Ngolodoua, près du village Edou, dans le district d'Oyo, où ils ont visité l'exposition du Kébékébé, une danse initiatique originaire de la Cuvette. Ensuite, la délégation s'est rendue à Makoua centre pour visiter le lieu symbolique où passe l'Equateur. En route, les festivaliers ont marqué un arrêt au village Ombélé où ils ont visité la maison du feu président Marien Ngouabi.

Le festival culinaire d'Owando vise, entre autres, à valoriser et promouvoir les mets et ustensiles de cuisine locaux, en mettant en exergue les produits du terroir. Il a aussi pour objectif d'initier les jeunes dames et hommes aux métiers de la restauration.