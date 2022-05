Afrique: Ligue 1 - Le Casa Sports au révélateur de l'AS Douanes

Dakar — Leader de la Ligue 1 avec six points d'écart sur Génération Foot et le Jaraaf de Dakar, le Casa Sports aura un grand test contre l'AS Douanes, l'une des équipes en forme du moment en Ligue 1 sénégalaise en dépit de son revers 0-1 contre la Linguère, samedi dernier.

Après cette défaite, 0-1, les Gabelous voudront renouer avec le succès et encore rêver de se mêler à la course pour le titre. Avec 28 points à six journées, les Gabelous ne sont pas mathématiquement exclus de la course au titre, même s'il faudrait réussir un sans-faute. Face au Casa Sports, solide leader et qui joint l'utile à l'agréable, ce sera un duel au sommet de la Ligue 1 sénégalaise pour cette 21-ème journée étalée sur samedi et dimanche.

Voici l'agenda de la 21-ème journée de ligue 1 :

Samedi : US Gorée-Génération Foot, Diambars FC-Linguère, Teungueth FC-Mbour PC, AS Douanes-Casa Sports.

Dimanche : CNEPS-AS Pikine, Ndiambour-Jaraaf, Guédiawaye

FC-Dakar SC:

Classement : 1-er Casa Sports 39 pts (+12), 2-ème Génération Foot 33 pts (+10), 3-ème Jaraaf 33 pts (+7), 4-ème GFC 30 pts (-1), 5-ème Linguère 29 pts (+3), 6-ème AS Douanes (-3), 7-ème AS Pikine 27 pts (+4), 8-ème Diambars 27 pts (+3), 9-ème Teunguetn FC 24 pts (+4), 10-ème US Gorée 23 pts (-6), 11-ème Ndiambour 22 pts (-8), 12-ème CNEPS 21 pts (-7), 13-ème Dakar SC 20 pts (-4), 14-ème Mbour PC 17 pts (-15).