Sénégal: Procès des sages-femmes de Louga - La défense réfute l'accusation de négligence envers Astou Sokhna

Louga — Les avocats des sages-femmes assignées en justice après la mort en couches d'Astou Sokhna à l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga (nord) ont rejeté l'accusation de non-assistance à personne en danger intentée contre les prévenues, a constaté l'APS.

Ils soutiennent que la patiente a bénéficié de l'assistance médicale des personnes mises en cause, avant son décès survenu le 1er avril dans cet établissement public de santé où elle était admise depuis la veille, au terme de sa grossesse. Les conseils des six sages-femmes jugées par le tribunal de grande instance de Louga ont pris le contre-pied d'une idée vraisemblablement largement répandue dans les médias comme dans l'opinion publique : la négligence du personnel de la maternité de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye.

"Lorsque les gens commentent cette affaire, nous avons l'impression que cette dame est décédée sans être consultée ni par une sage-femme ni par une gynécologue. Pourtant, les débats d'audience montrent qu'elle a été consultée par deux gynécologues et trois sages-femmes, qu'elle a bénéficié aussi de soins et d'un diagnostic", a soutenu Me Abou Abdoul Daff. "Les gens avaient compris que cette dame est morte de ses douleurs, sans qu'aucun soin ne lui soit donné. Les sages-femmes ont fait un excellent travail, même si ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas leur faute", a argué Me Daff.

Il soutient que "la responsabilité d'une bonne santé (... ) incombe à l'Etat", pas aux personnes mises en cause par la famille d'Astou Sokhna. "C'est à lui (l'Etat), dans ses obligations régaliennes, de mettre à la disposition des populations (... ) des structures de santé exemptes de tout reproche (... ) Nous [insistons sur] l'innocence de ces femmes", a martelé Abou Abdoul Daff, l'un des sept avocats assurant la défense des prévenues. Les sages-femmes n'ont pas fait leur travail, d'où l'accusation de non-assistance à personne en danger, et il existe plusieurs preuves des faits qui leur sont reprochés, a déclaré sans réserve Me Ousseynou Gaye, l'un des avocats de la partie civile. Me Gaye a fait part de la volonté de la partie civile de déposer une plainte pour "homicide" et "faux", contre la gynécologue et les sages-femmes qui étaient de service lorsque la femme enceinte a été admise à la maternité de l'hôpital.

"Défaut d'assistance":

"La plainte sera déposée avant le délibéré. Après cette plainte, il peut y avoir une exhumation du corps pour qu'on puisse connaître la cause de la mort d'Astou Sokhna. Son décès a été attesté par une sage-femme qui n'en a pas les prérogatives. La gynécologue est venue dire qu'elle ne lui a jamais donné l'ordre de le faire", a-t-il argué.

"Elles voulaient se débarrasser du corps et ont établi un certificat médical. Elles se sentaient responsables de quelque chose", a soutenu Ousseynou Gaye. Selon Me Gaye, les conseils de la famille d'Astou Sokhna ont également déposé une requête auprès de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye. "Il faut un délai de deux mois pour permettre à la structure de santé de répondre. Nous avons réservé nos intérêts pour cette affaire. Si l'Etat est disposé à discuter, c'est bien. Sinon, ça ira en audience", a-t-il dit, parlant de la requête déposée auprès de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye. L'audience ouverte jeudi vers 9 h 45 a duré environ seize heures. Une quinzaine de personnes, dont le mari d'Astou Sokhna, Modou Mboup, ont été appelées à la barre du tribunal de grande instance de Louga. En faisaient partie les six sages-femmes mises en cause, Penda Diack, Ndèye Fally Guèye, Ndèye Khady Lô, Ngoné Ndiaye, Amy Sène et Ndèye Fatou Seck, et six témoins.

Parmi ces derniers figuraient la mère de la femme morte en couches et trois gynécologues, dont deux de la maternité de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, un cardiologue et un néphrologue. M. Mboup a rappelé les circonstances dans lesquelles son épouse a séjourné à l'hôpital régional de Louga, le 31 mars et le 1er avril. Les faits de non-assistance à personne en danger ne sont l'objet d'aucun doute et sont à l'origine du décès de son épouse, à l'aube du 1er avril, à l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, a-t-il fait valoir.

Amy Sène, la cheffe de l'équipe chargée de la garde médicale du matin du 31 mars, à la maternité de l'hôpital, a reconnu y avoir admis Astou Sokhna vers 10 heures. Elle affirme avoir pris connaissance de ses précédentes visites médicales liées à une première grossesse en 2019. Mme Sène avoue aussi, en faveur de l'accusation, avoir oublié de relever et de noter les paramètres vitaux (tension artérielle, pouls, température et respiration) de la patiente, des données qu'elle devait remettre à l'équipe médicale qui était de service dans la nuit du 31 mars au 1er avril.

Amy Sène assure n'être au courant d'aucune césarienne prévue pour Astou Sokhna. Elle avait insisté sur la nécessité d'assurer une surveillance régulière sur cette patiente, a témoigné Ndèye Khady Lô, la cheffe de l'équipe chargée d'assurer la surveillance médicale durant la nuit. Les quatre autres sages-femmes soutiennent n'avoir eu aucun contact avec la patiente, puisque, selon leurs dires, elles s'occupaient d'autres femmes admises à la maternité. Maïmouna Ba, la mère d'Astou Sokhna, comparaissant comme témoin, a exprimé le souhait de voir les sages-femmes mises en cause rester dans les liens de la détention, afin que les femmes enceintes ne soient plus prises en charge dans les mêmes conditions que l'a été sa fille, dans les services de maternité.

"Une grossesse à risque":

Les avocats de la partie civile ont également demandé au tribunal de grande instance de Louga de retenir dans les liens de la détention les prévenues pour les faits qui leur sont reprochés. "Le défaut d'assistance est ce qu'il y a de plus flagrant dans cette affaire", a soutenu Me Ousseynou Gaye, ajoutant que "la patiente avait une grossesse à risque, dont personne ne pourrait douter". "Cette situation nécessitait une [bonne] surveillance, ce que personne n'a fait. On ne lui a pas permis de donner la vie et de survivre", a-t-il regretté, réfutant l'insuffisance en nombre des agents de la maternité, un argument invoqué par les prévenues. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au mercredi 11 mai.

Une peine d'un an de prison dont un mois ferme a été demandée contre quatre des prévenues. Le procureur a souhaité, en revanche, la relaxe des deux sages-femmes remises en liberté dès le début de l'enquête, lesquelles ont comparu libres devant la juridiction. Le tribunal a rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats des quatre sages-femmes placées en détention préventive. Le procès ouvert le 27 avril avait ensuite été renvoyé à ce jeudi en raison d'une requête introduite par la partie civile, qui arguait n'avoir pas eu accès au dossier.

Les circonstances du décès de cette femme d'une trentaine d'années ont suscité une vive indignation au Sénégal. Le ministère de la Santé a envoyé une mission d'enquête administrative à Louga, qui a débouché sur des mesures conservatoires prises à l'encontre de certains employés de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye. Le 13 avril, le directeur de cet établissement de santé, Amadou Guèye Diouf, a été limogé et remplacé par Abdallah Guèye, un administrateur hospitalier. A Louga, plusieurs syndicats de travailleurs de la santé ont tenu un sit-in pour dénoncer les mesures conservatoires prises à l'encontre de certains employés de l'hôpital. Dans plusieurs régions du pays, les professionnels de la santé ont décrété une grève générale de vingt-quatre heures en guise de protestation contre l'inculpation des sages-femmes.