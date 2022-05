Sénégal: Kalidou Koulibaly, un "agent marketing" pour les Lions

Dakar — Le défenseur sénégalais de Naples (élite italienne), Kalidou Koulibaly, est devenu le premier agent marketing auprès des binationaux partagés entre les Bleus et les Lions, après avoir pourtant pris du temps à répondre favorablement à la sélection nationale.

Dans un entretien paru dans les médias français, le capitaine des Lions courtisé par le FC Barcelone (élite espagnole) a fait part de ses regrets d'avoir répondu tardivement à l'équipe nationale. "Je suis venu tard, j'ai rejoint l'équipe nationale du Sénégal à 24 ans, alors que j'avais déjà été sollicité une ou deux années auparavant. C'est vrai que c'est une réflexion à avoir, tout le monde veut jouer pour les sélections nationales françaises. Mais quand on se rend compte qu'on a perdu du temps, on s'en mord les doigts", a déclaré Koulibaly, classé parmi les meilleurs défenseurs axiaux du monde. "Personnellement, je m'en suis vraiment mordu les doigts", a insisté le défenseur né en France de parents originaires du Sénégal. Kalidou Koulibaly rappelle qu'il lui a fallu deux ans pour prendre la décision de rejoindre les Lions. "Le Sénégal pouvait m'offrir la chance d'évoluer au niveau international. Malgré ça, j'ai attendu pendant deux ans", a-t-il déploré.

Koulibaly regrette d'avoir manqué l'occasion de jouer quelque 30 rencontres avec la sélection sénégalaise. "Deux ans, ça fait une trentaine de matchs. Je n'ai pas pu jouer pendant 30 matchs avec mon équipe nationale et je m'en mords les doigts encore aujourd'hui", s'est confessé le défenseur central qui, à un certain moment donné, était dans les plans de la sélection française. Devenu champion d'Afrique avec le Sénégal, le 6 février dernier, Koulibaly va jouer sa deuxième phase finale de Coupe du monde, cette année, au Qatar, après celle de 2018 en Russie. Des médias et observateurs du football français ont indiqué que le joueur de Marseille (élite française), Boubacar Kamara, pourrait rejoindre l'équipe nationale du Sénégal.

Selon le quotidien L'Equipe, le jeune footballeur en fin de contrat avec l'OM pourrait être la prochaine recrue des Lions pour les matchs éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations prévus en juin. Les noms du Monégasque Sofiane Diop et du défenseur de Chelsea Malang Sarr sont également annoncés. Avant ces joueurs, Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Bouna Sarr (Bayern Munich, Allemagne) et Abdou Diallo (PSG, France), des joueurs nés en France, ont rejoint l'équipe du Sénégal et en sont devenus des cadres.