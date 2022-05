Cote d'Ivoire: Dédouanement des véhicules usagers importés - La Douane évalue sa plateforme informatique

Le " Sydam Auto ", la plateforme informatique de la douane pour l'identification et l'évaluation des véhicules usagés importés en Côte d'Ivoire, est au centre d'un séminaire bilan de deux jours, ouvert hier, à Abidjan.

Il a été déployé progressivement de juin 2018 à novembre 2019, dans le cadre de la politique d'optimisation de la procédure de dédouanement des véhicules usagés importés, dans l'optique de garantir la traçabilité, la célérité, l'efficacité et la sécurité de toute la procédure de dédouanement desdits véhicules. A son actif, on note un accroissement considérable des recettes du Guichet Unique Automobile d'Abidjan depuis 2018, année de sa mise en service et une réduction de la fraude et du temps mis pour le dédouanement des véhicules usagés.

En organisant ce séminaire bilan, le Directeur général des Douanes, le Général Da Pierre Alphonse veut donner un souffle nouveau à ce précieux outil et optimiser son rendement. Comme l'a expliqué Sylla Azoumanan, le représentant du directeur du système d'information des Douanes de Côte d'Ivoire, le séminaire a pour objectif de faire le bilan de la plateforme Sydam Auto, en vue de son amélioration pour fournir un service de qualité aux usagers tout en sécurisant les recettes de l'État. " Cet exercice d'autoévaluation constitue une étape importante, surtout pour toute organisation comme la nôtre inscrite dans un processus d'amélioration continu. Concrètement, il s'agira pour nous, après quatre années de mise en service de la plateforme, d'apprécier les actions menées afin d'en déterminer l'efficacité, de mesurer les acquis et les dysfonctionnements observés. Mais également, envisager des correctifs à apporter pour répondre aux attentes toujours plus grandes des usagers-clients ", a-t-elle indiqué.

Plus largement, le Colonel major Albert Kadio Louis, directeur général adjoint des Douanes, représentant le général Da Pierre Alphonse, a indiqué que le séminaire-bilan, en plus d'être une activité de restitution des résultats écoulés, a pour objectif de déboucher sur des recommandations pertinentes. Aussi a-t-il invité les participants à faire des propositions dans le sens de l'optimisation du Sydam Auto. " Ces propositions doivent permettre la résolution des difficultés liées à l'application de la procédure actuelle, en vue de l'amélioration du parcours client et la sécurisation des recettes de l'État ", a-t-il souligné. Outre les agents des Douanes, étaient présents à la cérémonie d'ouverture du séminaire des représentants des entités intervenant dans le dédouanement des véhicules importés, notamment Cil, Biva, Quipux Afrique.