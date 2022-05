Afrique: L'Afrique Festival à Strasbourg - Les femmes à l'honneur pour l'édition 2022

De passage à Abidjan, le promoteur Manouté Seri, a bien voulu donner les grandes lignes de son festival.

Après son lancement en 2003, à New Castle en Angleterre, sous le vocable "L'Afrique à New Castle", devenu "L'Afrique Festival" depuis 2006, cet évènement a pris une forme itinérante en 2018 avec sa première édition en France, précisément à Strasbourg. " Nous avons choisi Strasbourg parce que c'est une zone stratégique, une ville européenne. Elle abrite le parlement européen. Elle est aussi un bon point d'encrage entre l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse et l'Italie qui sont à quelques minutes de Strasbourg. Nous avons voulu ainsi respecter notre vision européenne du festival qui a pour objectif de présenter la culture africaine dans toute sa diversité aux Européens et surtout faciliter l'intégration et les échanges entre toutes les communautés vivant en Europe ", a justifié le promoteur ivoirien, Manouté Seri qui vit à cheval entre l'Angleterre et la France.

Pour l'édition 2022 qui se tiendra du 16 au 18 septembre à Strasbourg, au Jardin des deux Rives, "L'Afrique Festival" porte la thématique de la femme pour lui rendre honneur. Ainsi, la part belle est faite aux artistes féminins. En tête d'Affiche des grandes scènes, les festivaliers pourront découvrir musicalement la cantatrice malienne Oumou Sangaré, la virevoltante ivoirienne Dobet Gnahoré, la virtuose gambienne de la Kora Sona Jobarteh et la gracieuse camerounaise Charlotte Dipanda.

La scène s'ouvrira aussi à des artistes de premier plan, notamment les groupes One Armed Men, Gospel Rhymes, Redlight Dreams, les artistes Roxane, Lory Benz, Stella, Boni Gnahoré, Sia Tolno. Sans oublier les podiums pour les artistes émergents toute la journée. Le "Village d'Afrique" lui, proposera des stands d'artisanat, de bijoux, de vêtements, d'accessoires de beauté, des défilés de mode, des ateliers de contes, de chants, de danses et d'initiation à la culture et aux traditions africaines pour les enfants. Également au menu, des conférences-débats sur le thème de la femme avec comme conférencières Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice de France et Denise Epoté, Dg Afrique de TV5 Monde.

" Nous allons faire de Strasbourg, la capitale de la diversité culturelle africaine et du partage des cultures entre les peuples ", a lancé Manouté Seri qui rêve d'amener son festival en Afrique en commençant bien sûr par son pays la Côte d'Ivoire. " Je rêve de le faire ici mais il faut que les autorités nous accompagnent parce que je n'ai pas envie de faire un festival maquis où des partenaires viendraient uniquement vendre leurs produits. Un Festival doit aller avec une éthique. Nous, notre objectif, c'est de présenter les valeurs africaines aux Européens. Nous le faisons déjà bien. Si l'on doit le faire ici, il faut repenser le concept différemment de ce qui se fait en Europe. Les Africains connaissent déjà plus ou moins leur culture. Notre démarche serait plutôt de faire venir les Européens afin qu'ils s'imprègnent sur place des vraies réalités culturelles africaines ; mais tout cela est à réfléchir et nécessite le soutien fort des autorités africaines ", a-t-il suggéré. En attendant, "L'Afrique Festival" fait son trou en France et en Angleterre où il a établi une solide réputation qui fait la fierté de l'Afrique. " Le festival réunit chaque année plus de 20.000 festivaliers (98% non Africains), tous habillés dans des tenues traditionnelles d'Afrique. Européens, Asiatiques et Américains viennent partager avec les Africains leur culture à travers sa cuisine, sa musique, son art, ses contes, ses traditions. Nous sommes plus que fiers ", a indiqué le jeune promoteur ivoirien.

De Meiway qui a ouvert la première édition en 2003 à Vieux Farka Touré en 2021, en passant par Manu Dibango qui a ouvert l'escale de France en 2018, plusieurs artistes de renom ont illuminé la scène de "L'Afrique Festival". On peut citer, entre autres Femi Kuti, Mory Kanté, Werrasson, Angelique Kidjo, Alpha Blondy, Lucky Dube, Rokia Traoré, Amadou et Mariam, Naza, Sekouba Bambino, Fatoumata Diawara et d'autres grosses pointures de la musique africaines