Cote d'Ivoire: Côte d'Ivoire/ 1ère Edition du concours Espagnol - 72 établissements en compétition

La commune de Cocody dans la capitale Abidjanaise a lancé sa première édition du concours d'Espagnol le samedi 30 avril 2022, au Lycée moderne de Cococdy. Dénommé : " Ado Nizié Berthe ", ce concours met en première ligne la promotion de la langue Espagnol.

Pour cette première édition, cet événement, destiné uniquement aux élèves, met en compétition 72 établissements secondaires privés et publics de ladite commune. Initié par l'Association pour la Didactique de l'Espagnol Langue Etrangère (Adele-CI), avec l'apport de Sem Rafael Soriano Ortiz, ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire, de l'Institut Gervantes Abidjan dirigée par José Ignacio Sanchez Alonso Devillapadierna, et du ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, il vise à encourager les apprenants à s'intéresser davantage à cette matière, aider à resserrer les liens entre le corps enseignant d'Espagnol.

Mieux à promouvoir l'excellence au sein du système éducatif, à contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des apprentissages de la langue espagnole, à contribuer à la formation continue des professeurs des lycées et collèges de Côte d'Ivoire...Au dire du président de l'Adele-CI, Dr Bangoura Babara, Coordonnateur du concours et Enseignant-chercheur à la Section Espagnol d'Abidjan, cette activité se déroulera en quatre phases, et les élèves lors des épreuves devront faire des rédactions. Précisément, ils composeront en expression et d'interaction écrites qui répondent aux standards internationaux.

La première phase qui débute dans chaque établissement, le mercredi 11 mai 2022 est la manche éliminatoire. Les candidats qui présenteront les meilleurs travaux passeront directement à la demi-finale, le mercredi 18 mai prochain. À cette étape, ils seront regroupés en zone pour les épreuves. Vingt (20) meilleurs parmi les concurrents iront en finale, prévue pour le 25 mai 2022. En plus des rédactions, l'épreuve orale s'invitera à cette dernière étape. Les meilleurs seront récompensés par les organisateurs cités plus haut.

Indiquons que cette activité porte le nom d'une enseignante d'Espagnol qui exerçait au Lycée moderne de Cocody, le siège dudit concours. Feu Ado Nizié Berthe a toujours lutté pour le raffermissement des liens entre tous les professeurs d'espagnol. Pour rappel, la Côte d'Ivoire depuis 1957, a introduit l'Espagnole dans son système éducatif. Aujourd'hui se sont plus de six cent mille (600 000) élèves plus de six mille (6 000) étudiants qui apprennent cette langue venue de l'Europe, et plus de deux mille cinq cents (2500) enseignants.