Cote d'Ivoire: ½ finale retour Real Madrid Vs Manchester City - Les fans ont célébré en compagnie du sponsor officiel la passion du foot à Abidjan

A l'occasion de la demi-finale retour entre le Real de Madrid et Manchester City, le mercredi 04 mai 2022, la marque Heineken, sponsor officiel de l'UEFA Champions League, a convié Éliane Hervo-Akendengué et Jean Michel Onnin à partager leur passion du football au Noom Hôtel Abidjan-Plateau au cours de l'Afterwork by Heineken avec des invités privilégiés.

Après l'exaltant Real de Madrid - PSG en mars dernier, Heineken a remis le couvert pour le match de tous les défis entre le Réal de Madrid et Manchester City à Santiago Bernabéu, à travers un Afterwork spécial qui a permis aux férus du ballon rond de vivre une expérience digne des rencontres sportives de grands soirs. En conviant Madame Éliane Hervo-Akendengué, 1ère journaliste sportive de Côte d'Ivoire et l'animateur Jean Michel Onnin, Brassivoire à travers sa marque Heineken, traduit sa volonté de démontrer que le football, tout comme les autres disciplines sportives d'ailleurs, n'est pas uniquement l'apanage de la gent masculine.

Engagée à célébrer la passion du sport et ses fans, Heineken accompagne les compétitions sportives les plus prestigieuses à travers le monde. En ce qui concerne le football, la marque sponsorise l'Euro et l'UEFA Champions League. Notons que lors de chaque match de l'UEFA Champions League, Brassivoire anime des centaines de points de ventes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Depuis son arrivée, Brassivoire a révolutionné le secteur des boissons à travers des produits de qualité et des marques internationales et locales réputées.