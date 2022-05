Cote d'Ivoire: Daloa/Mise en œuvre du projet PACTE - Des coopératives sensibilisées contre le travail dangereux des enfants

Des représentants de 20 coopératives de producteurs sélectionnés pour contribuer à la mise en œuvre du projet " Protection et action contre le travail dangereux des enfants (Pacte)" ont été instruits sur leurs rôles lors d'une rencontre d'informations, mercredi 4 mai 2022, à Daloa.

Dix responsables et représentants de sociétés coopératives du département de Vavoua et 10 autres de celui de Daloa ont pris part à cette rencontre à l'initiative de l'Ong Save the Children, bénéficiaire d'un appui financier de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet, en partenariat avec Action agricole (2A, Ong).

Démarré en septembre 2021, le Pacte se prépare à lancer ses " activités de terrain ", a indiqué la cheffe du bureau Save the Children de Daloa, Cissé Sononsa, justifiant l'opportunité de la rencontre. A travers ce projet, qui va durer deux ans et demi, soit jusqu'à février 2024, Save the children et ses partenaires veulent "garantir les droits humains" des enfants à risques ou impliqués dans les travaux susceptibles de nuire à leur développement ou à leur épanouissement dans la chaîne de valeur du cacao.

Les 20 coopératives auront pour rôle de sensibiliser leurs membres contre le travail dangereux des enfants, une pratique qui touche 38% des enfants vivant dans les zones de culture de cacao en Côte d'Ivoire, selon une enquête des chercheurs du National opinion research centre (NORC, université de Chicago), menée entre 2018 et 2019. Environ 10 000 producteurs de cacao devraient être impactés par le projet dans les départements de Vavoua et de Daloa, qui constituent sa zone de couverture, estime l'équipe de coordination du Pacte. Le cacao fournit plus de 40% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire et contribue pour 10% à la formation de son Produit intérieur brut (Pib), a rappelé Mme Cissé, situant les enjeux de la lutte contre le travail dangereux des enfants dans la chaîne de production du cacao.