Cote d'Ivoire: Concours Miss Mathématique - Les jeunes filles encouragées à s'orienter vers les séries scientifiques

Le Lycée Sainte Marie de Cocody a servi de cadre, le 4 mai, au lancement officiel du concours Miss Mathématique. Initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire présidée par Prof. Saliou Touré, cette compétition a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment les maths, afin de jouer pleinement leur partition dans le développement du pays.

Après avoir félicité les organisateurs, Coulibaly Georgette, épse Ouattara, proviseur du Lycée sainte Marie de Cocody, a indiqué que ce concours vise à créer une saine émulation entre les établissements d'enseignement secondaire. Mieux, aider les filles à vaincre la peur pour se mettre au diapason des autres (les garçons) quand on parle de mathématiques.

Pour sa part, Prof. Saliou Touré a exprimé sa gratitude au parrain et à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné qui n'ont pas hésité à les accompagner pour la promotion de l'excellence.

Dr Essoh Modeste, membre de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, a présenté le concours qui prend en compte la phase de composition et la cérémonie de récompense. Il a précisé qu'il est ouvert aux élèves des classes de 3e et de Tle C et E ayant obtenu 14 /20 pour celles qui sont en 3e et 10/20 pour les candidates de la Terminale. Un jury est chargé d'évaluer les candidates et désigner les lauréates.

Hien Sié, Directeur général du Port autonome d'Abidjan (PAA), parrain du concours, s'est dit heureux d'associer l'image de son entreprise à ce concours qui vise à faire la promotion de l'excellence. " Les mathématiques sont notre quotidien. La Chine, la Corée (Ndlr : du Sud) ont fait des bonds en matière de développement pour s'être approprié les sciences ", a-fait savoir le Top manager du PAA, poumon économique du pays. Il a pour finir, prodigué de sages conseils à ses filleules en ces termes : " La Côte d'Ivoire travaille pour être parmi les meilleurs. Vous êtes, certes, belles physiquement. Mais, votre meilleure beauté est ce qui reste dans votre tête ".