Afrique: Transformation numérique - La 3e édition d'African Digital Week se projette dans le futur de l'Afrique

La 3e édition d'African Digital Week (Adw 2022) a été lancée ce jeudi 05 mai 2022, à l'auditorium de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) au Plateau.

Cet évènement virtuel dédié à la transformation numérique de la société moderne va se tenir du 20 au 24 septembre 2022, à Abidjan, autour de la thématique : " L'Afrique Augmentée : nous y allons ! ". L'adw est organisée à l'initiative des quatre acteurs de l'écosystème du numérique en Côte d'Ivoire, à savoir la Cgeci, à travers sa Commission économie numérique et entreprise digitale (Cened), l'Union nationale des entreprises de télécommunications (Unetal), le Groupement des opérateurs du secteur des TIC (Gotic) et le Club des directeurs et responsables de systèmes d'Information (Club des Dsi) de Côte d'Ivoire.

Cette édition organisée en mode "phygital" (présentiel et virtuel) a pour objectif d'inspirer les jeunes professionnels à mener la révolution numérique ; accroître l'intérêt général pour les technologies numériques ; fournir une plate-forme aux experts du monde entier pour partager leur expérience et leurs connaissances ; développer une communauté de professionnels avec un nouvel état d'esprit vers la numérisation de notre monde et de nos économies et présenter des innovations de rupture dans les technologies numériques.

Quinze (15) forums sont au programme de l'évènement qui va donner aux participants des informations utiles sur les tendances essentielles liées au numérique. Des experts d'Afrique et du reste du monde attendus. A cet effet, des experts et des chefs d'entreprise d'Afrique et du monde entier vont partager leurs connaissances personnelles et professionnelles, les meilleures pratiques et présenter des expériences de projet. A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, le vice-Président de la Cgeci, Philippe Eponon a indiqué que tout au long de la semaine consacrée au Forum, il s'agira, pour les experts de Côte d'Ivoire, d'Afrique et d'ailleurs du secteur de l'It et d'autres domaines d'activité connexes, d'explorer les voies et moyens pour que l'Afrique fasse un bond qualitatif à l'aide du digital dans tous ses compartiments socio-économiques, en transformant ses contraintes et défis actuels en vraies opportunités à exploiter dans cette phase de nécessaire transformation structurelle de nos économies.

Une occasion de de mobiliser, valoriser et mettre en réseau les acteurs du digital. A l'en croire, l'Adw 2022 sera l'occasion de mobiliser, valoriser et mettre en réseau les acteurs du digital en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, dans le cadre d'échanges autour d'une Afrique augmentée grâce à l'impact de la digitalisation. C'est la raison pour laquelle il exhorte les chefs d'entreprises à prendre massivement part à ce rendez-vous d'Abidjan.

Patrick M'Bengue, Pdg du groupe Inova et président du Gotic, pour sa part, n'a pas manqué de souligner que cette édition entend " relever le pari de plonger en profondeur sur le terrain de l'" Afriquetech " c'est-à-dire dans toutes les innovations mises en œuvre et qui changent l'avenir de l'Afrique. " Dans cette édition, nous allons nous jeter à plein dans cette Afrique de technologie ou des révolutions s'opèrent au quotidien sur le terrain par nos start-up par nos acteurs du numérique accompagnés par nos gouvernants dans le but de transformer l'Afrique de transformer nos chaines de valeurs et d'avoir plus d'efficacité dans ce concert de compétition entre les nations ", a fait savoir le pdg de Inova.