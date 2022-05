Cote d'Ivoire: " Petit Marché du poisson" - Le festival démarre le 7 mai prochain

Du 7 au 8 mai prochain, la commune de Cocody-Riviera Palmeraie (Rue ministre) sera aux couleurs de la première édition du " Petit marché du poisson". La nouvelle a été donnée le jeudi 5mai 2022, lors d'un point de presse, dans ladite cité. Deux jours durant, tous ceux ou celles qui effectueront le déplacement auront l'occasion d'acheter du poisson à moindre coût.

De la sole au thon en passant par le chinchard, la carpe et autres, les prix pratiqués seront plus bas que les prix sur le marché. En plus de la vente, des mets à base de poissons et de crustacés seront au menu pour les friands de la bonne nourriture. Initié par Ollo Kpatcha, ex manager de feu Dj Arafat, en partenariat avec les structures "Aziky Holding" de Michel Vanon et "Troiscensoixante creative agency" de Franck Indiane Kouakou, cette fête au poisson se veut un canal d'entrepreneuriat pour la jeunesse ivoirienne en particulier " les chinois". Pour les organisateurs, cet évènement est une première en Côte d'Ivoire via l'Afrique.

L'objectif est d'amener tout le monde à consommer plus de poisson. " Le poisson est source de protéines, de minéraux et d'oméga 3. Il est excellent pour la santé, parce qu'il contient moins de matière grasse que la viande. Il est l'un des aliments les plus saints ", ont-ils indiqué. Et surtout, montrer aux jeunes sans emploi ou qui veulent entreprendre, qu'on peut gagner sa vie dans la pisciculture, la pêche etc.

Aussi, encourager et féliciter l'ex-manager de dj Arafat reconverti dans la vente de poisson, qui est aujourd'hui un modèle à suivre. Safarel Obiang, Jochar et bien d'autres artistes surprises sont annoncés à cette fête qui réunira tous les pêcheurs de Dabou, Jacqueville, Assinie et bien d'autres.