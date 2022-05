Cote d'Ivoire: Deuxième édition du "Gala du Livre" - Une collecte de livres initiée pour des établissements scolaires

L'Ong "Univers Académique" s'est assigné pour mission de définir un cadre d'échanges et de perfectionnement littéraire, scientifique et artistique. Pour mieux matérialiser cette vision, en plus de ses actions de sensibilisation à la lecture, notamment le "Noël du livre", elle a initié depuis l'année dernière le "Gala du Livre" qui se veut un événement de rassemblement, de communication et de communion entre amoureux du livre sur une thématique littéraire.

Pour la 2e édition qui se tiendra le 3 septembre prochain dans un réceptif hôtelier de la place, le thème choisi est " L'implication du livre dans la vie socioactive et la formation du citoyen ". " Pour cette édition, nous aurons un café littéraire et nous recevrons d'éminents écrivains. Il y aura des lectures d'emblématiques poètes, des slams et des présentations d'œuvres littéraires. Tout cela sera agrémenté par un cocktail dînatoire et des prestations artistiques. Au final, des œuvres littéraires recueillies lors du gala seront distribuées dans des établissements scolaires de quatre villes où notre Ong est représentée ", a confié Régine Sessegnon, présidente de l'Ong Univers Académique ", initiatrice de l'évènement.

Pour Régine Sessegnon, l'objectif demeure la promotion du savoir, de l'excellence et le partage de connaissances. C'est pourquoi l'Ong met un point d'honneur sur les réflexions susceptibles de générer une force active en vue de contribuer au rayonnement du niveau de langue et de l'épanouissement personnel. " Au cours des dernières années, le français s'est vulgarisé avec les abréviations en version Sms. Le malaise est moins ressenti à l'oral qu'à l'écrit. Mais force est de reconnaître que le niveau de langue est catastrophique. Aujourd'hui, "Univers Académique" constitue un outil de réflexion et d'actualisation des connaissances en didactique, et plus précisément sur l'enseignement de la langue, un auteur ou une approche littéraire, des démarches pédagogiques novatrices ", a-t-elle indiqué avant d'inviter le monde littéraire à se mobiliser pour le succès de cette 2e édition du "Gala du Livre" qui se veut " un gala de rencontres, d'échanges, de convivialité, de communication à travers l'art de bien s'exprimer ".