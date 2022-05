Cote d'Ivoire: Diffusion d'une culture de paix - HWPL et la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO organisent un forum sur non-violence

1,6 millions de personnes meurent à cause de la violence chaque année. C'est l'une des principales causes de décès chez les 15 à 44 ans. L'exposition à la violence peut avoir de graves effets sur la santé à court et à long terme : sentiment d'insécurité, problèmes de comportement, dépression, anxiété et troubles de stress post-traumatique.

C'est en tenant compte de ces faits que le jeudi le 28 avril 2022, Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) en partenariat avec la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO ont organisé le Forum sur la non-violence pour la diffusion d'une culture de la paix.

Ce forum a rassemblé environ 180 personnes, dont les discours exposés ont mis en lumière l'état actuel de la violence domestique et scolaire apparue depuis la pandémie de la COVID-19. M. Amadou Opa Thiam, ambassadeur à la délégation permanente du Mali auprès de l'UNESCO a ouvert le forum avec ces mots : " Permettez-moi donc, de saluer et féliciter, très chaleureusement, " HWPL France ", qui a bien compris qu'il était désormais grand temps de passer à l'action. Cette violence doit cesser. Elle n'a plus sa place au XXIème siècle. Le changement positif y afférent est bien possible (...) A ces développements positifs, doivent s'ajouter des actions au niveau des promesses faites par les États, et des engagements internationaux qu'ils ont pris. Cela est d'autant nécessaire que les lois nationales ainsi que les politiques étatiques ne valent que lorsqu'elles sont respectées. "

En effet, différentes solutions ont été partagées pour le travail en coopération, cette volonté de coopérer a alimenté le temps de discussion au cours duquel la nécessité de renforcer la communication et la sensibilisation a été mise en premier plan. Mme Anna Bossman, ambassadeur à la délégation permanente du Ghana auprès de l'UNESCO a exposé : " Bien sûr, en tant qu'avocat spécialisé dans les droits de l'homme et fervent défenseur des droits des femmes et des enfants, de l'égalité des sexes, mais aussi de la liberté d'expression dans un environnement en ligne sécurisé, j'ai eu des frissons lorsque j'ai entendu dire que les violences domestiques avaient considérablement augmenté au cours des derniers épisodes de confinement ou que le harcèlement n'avait pas de frontières dans l'espace virtuel. C'est ainsi que je voudrais signaler l'importance de bâtir et de promouvoir ensemble une culture de paix et de non-violence. Elle doit rester primordiale dans nos esprits et dans nos cœurs. "

M. Ali DAOU chargé du programme culture au Bureau de l'UNESCO à Bamako au Mali a également exposé quelques solutions établies sur le territoire Malien : " Les violences imposées à nos enfants notamment le terrorisme, le djihadisme et tout ce qui s'en suit, a des effets psychologiques forcément sur l'état d'avancement et la croissance intellectuelle de ces enfants-là. Et c'est pour cette raison qu'au niveau du bureau de l'UNESCO à Bamako, nous avons réfléchi sur un palliatif qui est d'abord de penser comment est-ce que les enfants vont agir dans le cas où ils seraient confrontés à ce genre de violence. Non pas qu'entre enseignant-élève ni élève-élève mais entre un corps extérieur qui vient imposer une idéologie à ces enfants-là.

Nous nous sommes dit, peut-être réfléchir sur travailler la valeur, nos valeurs ancestrales, la civilisation malienne car le Mali n'a pas une culture mais le Mali a des cultures. Comment arriver à expliquer à ces enfants-là, nos valeurs sociétales à travers l'art, la culture, la musique, la danse, et le théâtre (...) C'est pour cela qu'on a eu cette initiative qu'on a appelé "Kosogho Mag" que le groupe et l'ensemble des enfants de Kayer kigal au Mali pour dans un premier temps, faciliter les réintégrations entre eux qu'ils se comprennent mutuellement et qu'ils découvrent leurs différentes cultures. " Suite à ce forum, Hwpl prévoit de multiplier des échanges au travers de rassemblements mensuels, visant à aborder des thématiques spécifiques, à partager des bonnes pratiques et outils au sein d'un réseau d'acteurs pluridisciplinaires qui œuvrent à la résolution des violences scolaires et intrafamiliales.