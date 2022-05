Cote d'Ivoire: Les acteurs culturels et scientifiques se retrouvent pour un partage d'expérience

"Propriété Intellectuelle et les jeunes : innover pour un avenir meilleur". Tel est le thème autour duquel s'est déroulé le 4 mai, à l'École supérieure africaine des Tic (Esatic), à Treichville, la Journée mondiale de la Propriété Intellectuelle. Initiée par la Direction de la réglementation et du contentieux du ministère de la Culture et de la Francophonie, cette journée avait pour objectif de sensibiliser la population, en particulier les jeunes, sur la protection des œuvres de l'esprit.

Sous la supervision du Dr Abissa Hervé, Directeur de la réglementation et du contentieux du ministère de la Culture et de la Francophonie, cette 22e édition a été organisée en collaboration avec l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle (Oipi), le Bureau ivoirien du droit d'auteur (Burida) et le Comité national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc).

Tiburce Koffi, représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie Françoise Remarck, a traduit le soutien de sa mandante et invité les étudiants de l'Esatic et les acteurs culturels présents à accorder une importance capitale à la préservation et la protection de leurs œuvres de l'esprit. Cette 22e édition a été marquée par un panel animé par Kouablan Alexis représentant l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, Karim Ouattara, Directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Alain Kéïta représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et N'Zi Michel, président du Conseil d'orientation du comité national de lutte contre la contrefaçon.

Des prestations d'artistes et des expositions de travaux de création des étudiants de l'Esatic ont constitué le fond artistique de cette sympathique cérémonie. Il faut noter que la propriété intellectuelle est définie comme l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à l'auteur ou à l'ayant-droit d'une œuvre de l'esprit. Elle comporte la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle. Les États membres de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi) ont décidé que le 26 avril, date d'entrée en vigueur de la convention instituant l'Ompi, devienne la Journée mondiale de la propriété intellectuelle (Jmpi).