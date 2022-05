Angola: Un responsable défend le partage de la science en portugais pour l'expansion de la langue

Luanda — La préservation et l'expansion de la Langue Portugaise peut et doit être faite par la science, l'éducation et l'enseignement dans les communautés parlantes et dans toutes les autres, a défendu, mercredi, l'Ambassadeur du Portugal à l'UNESCO, António Sampaio Nóvoa.

Selon l'interlocuteur, la réflexion autour des pays de la CPLP doit être partagée entre les pays, par la voie culturelle, scientifique, sportive et toutes les autres possibilités.

Le responsable parlait, en ligne, durant une table ronde "Regards autour de la Langue Portugaise" promue par les Académies Angolaise de Lettres, Brésilienne de Sciences et de Lettres, mozambicaine de Sciences, de Lisbonne de Lettres et São-Tomense de Lettres, dans le cadre de la journée de la Langue Portugaise (5 mai).

Rien ne remplace la connaissance et la reconnaissance d'une langue au niveau international dépend de la dynamique du processus culturel, estimant nécessaire de revendiquer une citoyenneté commune, car la liberté est l'éducation et la culture, a-t-il souligné.

Pour sa part, Paulo de Carvalho, représentant de l'Académie Angolaise des Lettres, a estimé que la journée de la langue portugaise était célébrée à un moment où de nombreux pays africains se débattent toujours avec la ratification de l'accord orthographique de 1990.

En 2018, l'Académie Angolaise de Lettres a élaboré un document exprimant la nécessité que l'accord tienne compte des normes orthographiques des langues bantu, a-t-il dit.

L'Angola est un pays plurilingue, qui a le portugais comme langue officielle et de scolarité, et plusieurs autres langues nationales.

Une étude de 2014 estime que 85 pour cent de la population angolaise en milieu urbain parle portugais, tandis que dans la campagne 49 pour cent.

Le portugais est la cinquième langue la plus parlée au monde, avec une communauté de plus de 280 millions de locuteurs.

Le portugais est parlé dans neuf pays: Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique, Portugal, São Tomé-et-Principe et Timor-Oriental, outre la région administrative spéciale de Macao (Chine).