Cote d'Ivoire: Ministère des Eaux et Forêts - Neuf organisations socioprofessionnelles dudit ministère expriment leurs attentes à Laurent Tchagba

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a échangé, le jeudi 5 mai 2022 avec neuf organisations socioprofessionnelles du Ministère des Eaux et Forêts que sont les six (6) syndicats, la Mutuelle des agents, l'Amicale des femmes et le Fonds de Prévoyance.

Ces organisations ont exprimé leurs attentes au premier responsable du département des Eaux et forêts. Ces attentes sont liées à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, de leur profil de carrière et autre volet social lié à l'exercice de leur métier.

Le Ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a rassuré tous ses collaborateurs de sa volonté à tout mettre en œuvre pour satisfaire leurs doléances. Aussi les a-t-il exhortés à l'union dans un esprit de famille, de solidarité et d'entraide au sein du Ministère des Eaux et Forêts. M. Tchagba veut ainsi que main dans la main, tous travaillent en synergie avec patriotisme dans la rigueur et la discipline pour relever les grands défis du secteur. Et de citer ces défis, à savoir le défi de la disponibilité des ressources en eau en quantité et en qualité pour les usages multiples dont l'hydraulique humaine, agricole, pastorale, les barrages hydro-électriques, la pisciculture, la pêche ... ; le défi de la restauration des forêts ivoiriennes.

Il faut noter que la Côte d'Ivoire a perdu plus de 90% de son couvert forestier entre 1960 et 2021 passant de 16 millions d'hectares à 2,97 millions hectares, soit 9,2% de couverture forestière nationale.

Il faut noter que le ministre Laurent Tchagba a échangé avec les différents responsables des organisations notamment, le Syndicat National des Agents Techniques des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire (SYNATEFCI), le Collectif des Agents Techniques des Agents Techniques des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire (CATEFCI), le Syndicat National des Agents des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire (SYNAEFCI), la Coalition National des Agents Techniques des Eaux et Forêts(CNATEF), Urgences Forestières (UFOR), le Syndicat Autonome des Eaux et Forêts(SAEFCI), le Fonds de Prévoyance des Eaux et Forêts, l'Amicale des Femmes du ministère, la Mutuelle Autonome des Eaux et Forêts et le Conseil d'Administration du Fonds de Prévoyance

Dans sa prise de contact avec les structures sous tutelle, le ministre Laurent Tchagba a visité, ce vendredi 6 mai 2022, la Sodefor.