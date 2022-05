Egypte: Le président al-Sissi inaugure la mosquée "Al Hussein" après sa rénovation

Le président Abdel Fattah al-Sissi inaugurera, mercredi matin, la mosquée de "Sayedna al-Hussein", après l'achèvement des travaux de rénovation entrepris, y compris la nouvelle salle du "zarih" de l'Imam al Hussein.

Le chef de l'État sera accompagné, lors de l'inauguration, par le Sultan Muffadal Saifuddin, Sultan de la secte Bohra en Inde, et par nombre de princes parmi ses frères et ses fils, dont le prince Gohar Ezzedin, le prince Jafar al-Sadiq Saifuddin, ainsi que le représentant du Sultan en Egypte, Mohamed Hassan.

Le porte parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi a déclaré que le développement de la mosquée de l'Imam al-Hussein intervient dans le cadre des directives du président Al-Sissi de restaurer et de rénover les tombeaux et sanctuaires d'Al Al-Bayt, notamment les mosquées de Sayedna al Hussein, d'al Sayeda Nafissa et d'al Sayeda Zeinab, dont les salles intérieures des mosquées et leurs ornements architecturaux et ce dans le respect de l'aspect historique et spirituel de ces tombeaux, outre le développement global des services et des installations entourant les mosquées, et les routes et les places qui y mènent, allant de pair avec les efforts de l'État pour développer les sites archéologiques du Caire Fatimide et historique.

Le porte-parole a souligné les relations historiques étroites entre l'Égypte et la secte Bohra, ainsi que les efforts appréciables du Sultan des Bohra dans la restauration et la rénovation des tombeaux d'Al al-Bayt et de nombre de mosquées égyptiennes historiques, dont les mosquées de Sayedna al Hussein, d'al Sayeda Nafissa et d'al Sayeda Zeinab.

M.Radi a également exprimé l'appréciation pour les activités caritatives diversifiées de la secte Bohra en Egypte, ainsi que pour son soutien au Fonds "Vive l'Égypte".