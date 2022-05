Maroc: Forum d'examen des migrations internationales - Rencontre préparatoire à la Chambre des conseillers

Rabat — La Chambre des conseillers organise, lundi prochain, une rencontre interactive préparatoire au premier Forum d'examen des migrations internationales, qui se tiendra à New York du 17 au 20 mai 2022.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs et des réunions consultatives organisés aux niveaux national et régional en prévision de ce forum, ainsi que dans l'horizon de la participation prévue aux travaux de la séance d'audition multilatérale sur les migrations, qui sera organisée par le président de l'Assemblée générale des Nations Unies le 16 mai, la veille de la tenue du Forum, indique un communiqué de la deuxième Chambre.

La réunion vise à examiner les objectifs énoncés dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté à la Conférence intergouvernementale tenue à Marrakech les 10 et 11 décembre 2018, dans la mesure où le Royaume est considéré comme l'un des pays leaders engagés dans la mise en œuvre effective de cette charte.

La rencontre s'arrêtera également sur le travail accompli quant à l'opérationnalisation de la Stratégie nationale d'immigration, les progrès parachevés dans la mise en œuvre des 23 objectifs de la Charte, les contraintes et les points faibles qui nécessitent plus d'efforts pour les surmonter et la mise en relief des opportunités et des défis liés aux questions émergentes et aux nouveaux enjeux de la migration, sur fond des répercussions de la pandémie et des effets des changements climatiques, exigeant une mobilisation des partenariats et une coopération internationale pour pouvoir les soulever, selon la même source.