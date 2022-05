Maroc: Botola Pro D1 - Les mal classés cherchent une place rassurante

Le championnat national de football Inwi Pro 1 reprend du service en cette fin de semaine avec la tenue de la 23e journée. Six rencontres sont au programme alors que deux autres ont été reportées à cause de la participation du WAC et de la RSB aux compétitions africaines.

Après le match de vendredi entre le RCA et le DHJ, deux rencontres sont au programme de ce samedi après-midi. Ainsi, et à partir de 16h, l'AS FAR reçoit le RCOZ au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Sur le papier, les locaux sont favoris suite aux derniers résultats enregistrés, alors que les hommes de Jenani sont contraints d'arracher la victoire s'ils veulent espérer quitter la dernière place du classement qu'ils occupent depuis quelque temps.

A 18h, l'OCS affronte le CAYB dans un match du bas du tableau. Treizièmes avec 23 points, les Safiots ne comptent qu'un point d'avance sur leur adversaire du jour. La rencontre semble équilibrée entre deux formations qui peinent à quitter la zone de turbulences.

Pour ce qui est de dimanche, le Hassania d'Agadir reçoit le Chabab de Mohammedia au stade Adrar à partir de 16h. Une rencontre entre deux clubs qui totalisent 29 unités chacun, et qui cherchent à gagner un maximum de points pour s'éloigner des reléguables puisque l'écart entre les deux groupes est très minime.

A 18h15, l'OCK accueille le FUS au complexe de l'OCP à Khouribga. Les locaux, sixièmes avec 30 unités au compteur, auront l'avantage du terrain et du public. Toutefois, leur tâche ne sera pas facile face à des Rbatis qui ont l'habitude de surprendre leurs adversaires même loin de leurs bases.

A 20h30, la Jeunesse Salmie, neuvième avec 29 points, reçoit le MCO qui occupe l'avant-dernière place du classement avec 21 unités. Un match plutôt difficile pour les visiteurs qui, en plus de la pression qui pèse sur eux, n'arrivent pas à trouver un rythme de jeu régulier leur permettant de voir la suite de la compétition avec plus de sérénité.

A noter que deux matchs comptant pour cette journée ont été reportés, à savoir MAS-WAC (18 mai), et IRT-RSB (19 mai). Un ajournement justifié par l'engagement, ce week-end, du Wydad et de la Renaissance de Berkane en compétitions continentales.