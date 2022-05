Algérie: M. Rebigua rend visite à Youcef El Khatib, Tahar Zbiri, Said Bourani et l'Argentin Roberto Munez

Alger — Le ministre des Moudjahdine et des Ayants-droit, Laid Rebigua a rendu visite au Commandant de la Wilaya IV historique, le Colonel Youcef El Khatib, à celui de la Wilaya I historique, le Colonel Tahar Zbiri et aux deux moudjahidine Said Bourani et l'Argentin Roberto Mahmoud Munez, pour s'enquérir de leur état de santé et de leur présenter ses voeux à l'occasion Aïd Al-Fitr.

Le ministre des Moudjahdine et des Ayants-droit, Laid Rebigua a rendu visite jeudi au Colonel Youcef El Khatib, président de la fondation de la Mémoire de la wilaya IV historique et Commandant de ladite wilaya, précise le ministère sur sa page Facebook.

A cette occasion, le moudjahid symbole Youcef El Khatib a salué les efforts du secteur en matière de suivi de l'état de santé et de la situation sociale des moudjahidine ou de programmes et d'opérations visant à faire connaitre l'histoire nationale.

Par ailleurs, M. Rebigua a rendu visite à l'Argentin Roberto Mahmoud Munez, au cours de laquelle les deux parties ont mis en avant "les valeurs universelles de la Glorieuse Révolution de libération et ses principes suprêmes, notamment que le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit s'apprête à organiser une rencontre internationale sur les amis de la Révolution algérienne dans les jours à venir".

Dans le même sillage, M. Rebigua a également rendu visite vendredi au moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN), Said Bourani, un des symboles historiques de la Wilaya IV historique et fondateur de l'Association historique 11 décembre 1960. Cette visite a permis au ministre de s'enquérir de l'état de santé dudit moudjahid.