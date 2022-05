Algérie: ALGEX - Programme de participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger pour 2022

Alger — L'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX) a annoncé le programme officiel de la participation de l'Algérie aux manifestations économiques à l'étranger pour l'année 2022, comprenant plusieurs foires internationales, salons spécialisés et expositions dédiées aux produits algériens et services.

Ce programme comprend la participation de l'Algérie à plusieurs expositions, dont la foire internationale de Tripoli (Libye du 9 au 15 mai), la foire internationale de Damas en Syrie (en août), la foire internationale de Marseille (France du 22 septembre au 01 octobre) , la foire internationale de Shanghai (Chine du 5 au 10 novembre), la Foire Internationale de La Havane (Cuba en novembre), la Foire d'Automne de Manama (Bahreïn du 22 au 30 septembre) et la Foire Internationale de Dakar (Sénégal en décembre).

Concernant les manifestations spécialisées, l'Algérie participera au Salon international de l'alimentation à Paris (France) du 15 au 19 octobre, au Salon international de l'alimentation et de la technologie alimentaire "Peterfood" à Saint-Pétersbourg en Russie du 15 au 17 Novembre).

L'Algérie participera également au Salon des équipements médicaux et de laboratoire, qui sera organisé au Caire (Egypte du 19 au 21 mai), et à la sixième édition du Salon des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire du 29 mai au 1er juin, ainsi qu'à la GITEX Technology Week à Dubaï (Emirats Arabes Unis) du 10 au 14 octobre.

L'Algérie participera également au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO 2022) au Burkina Faso du 28 octobre au 6 novembre.

S'agissant des expositions des produits et services algériens à l'étranger, l'agence "Algex" a annoncé l'organisation d'expositions dans plusieurs pays africains, dont la Libye, le Niger, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal outre la France et le Qatar. Les dates de l'organisation de ces manifestations seront fixées en coordination avec les ambassades algériennes dans ces pays, selon l'AGEX.

Dans ce cadre, l'agence a appelé les opérateurs économiques intéressés par la participation aux salons de produits algériens à consulter le programme officiel de la participation de l'Algérie aux expositions et salons organisés à l'étranger pour l'année 2022, à travers deux liens électroniques en langues arabe et étrangères à savoir sa page sur le réseau social Facebook et le site Internet de l'agence.