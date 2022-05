Sénégal: Revenus et investissements modestes, densité postale moyenne... - L'Artp surligne les tardes de La Poste

L'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) a initié un " diagnostic profond " dans le but d'aller vers la restructuration de La Poste. Premier jalon : l'évaluation du système de la comptabilité analytique de la Sn La Poste.

La situation du secteur postal en 2021 est inquiétante. Les chiffres le corroborent. Des revenus et des investissements modestes, une densité postale moyenne, une qualité de service à améliorer, une faiblesse du système d'adressage national, une faible utilisation des Tic par l'ensemble des opérateurs postaux... Tel est le diagnostic livré, hier, par l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) lors d'un atelier de restitution d'une étude sur le secteur à Dakar. Se basant sur " des remontées d'information des opérateurs et autres acteurs ", ladite étude recommande " des actions urgentes " pour redresser ce secteur (La Poste) à l'agonie.

L'étude vise aussi à définir de nouvelles orientations stratégiques. " Conformément à l'article 30 du code des Postes qui dispose que " le cahier des charges de l'opérateur titulaire d'une licence d'exploitation du courrier fixe notamment les conditions dans lesquelles sont assurées (... ..) la tenue d'une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d'affaires par catégorie de services ", l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes a entrepris, en collaboration avec l'opérateur historique, le chantier de la mise en place de la comptabilité analytique de Sn La Poste ", a expliqué Abdoul Ly, Directeur général de l'Artp.

Pour lui, l'objectif est de renforcer la transparence comptable, celui de la détermination de la contrepartie due par l'Etat au titre de la mission de service public assurée par l'opérateur public. Selon le Dg, ces jalons " contribueront à œuvrer en faveur de la restructuration de l'opérateur historique, véritable vecteur d'inclusion économique et sociale ". Les actions organisées autour des acteurs du secteur postal, a-t-il ajouté, permettront de favoriser la promotion et le développement de la concurrence des services innovants dans le secteur postal et d'identifier les besoins des opérateurs postaux pour mieux les accompagner...

Revenant sur la dynamique de restructuration, M. Ly explique que l'évaluation du système de la comptabilité analytique de La Poste permettra de déterminer la juste rémunération du service public postal à l'issue de l'implémentation des recommandations formulées par le Cabinet Grant Thornton, l'élaboration d'un état des lieux du secteur postal sur la base de l'observatoire des postes qui est un outil régulatoire qui permet d'assurer le suivi régulier du secteur postal au bénéfice de toutes les parties prenantes.