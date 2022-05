Sénégal: Andoulaye réclame son intégration dans le programme de modernisation des cités religieuses

Louga — Le comité d'organisation de l'édition 2022 du Gamou d'Andoulaye, une localité du département de Kébémer, dans la région de (Louga) a demandé, vendredi, à ce que cette cité religieuse soit intégrée dans le programme étatique de modernisation des hauts lieux religieux du Sénégal.

"Nous rappelons à l'Etat du Sénégal notre souhait de bénéficier du programme de modernisation des cités religieuses. Le gamou d'Andoulaye gagne, chaque année, en ampleur, d'où notre besoin d'augmenter la capacité d'accueil pour nos hôtes afin de mettre à l'aise nos fidèles", a expliqué Serigne Abdoulaye Dramé, membre dudit comité.

Il s'exprimait au terme du Comité régional de développement(CRD) préparatoire du centenaire du Gamou annuel d'Andoulaye prévu le 21 mai. La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région, El Hadji Bouya Amar

Selon Dramé, le village d'Andoulaye abrite l'un "des plus grands foyers religieux du pays et le Gamou qui y est organisé chaque année, l'un des plus importants de la région.

"Cette année, nous célébrons la centième édition de notre Gamou. Les plus grands érudits et grands hommes de ce pays ont séjourné dans la localité. C'est une cité religieuse à laquelle il faut donner plus de considération", a soutenu Serigne Abdoulaye Dramé.

Les membres du comité d'organisation ont également sollicité le soutien de l'État pour l'extension du réseau électrique et hydraulique, la construction de logements sociaux, de cases de santé ainsi que l'emplacement de toutes les autres infrastructures nécessaires au développement de la localité.

Le gouverneur a réitéré au comité d'organisation "l'engagement" de l'Etat du Sénégal à accompagner toutes les familles religieuses dans l'organisation des événements religieux.

"La religion joue un rôle important dans la paix sociale, dans la médiation et les conciliations", a-t-il rappelé non sans assurer aux organisateurs de l'évènement religieux que leurs doléances allaient être transmises à la plus haute autorité du pays.

Revenant sur l'organisation du Gamou, M.Amar a dit que "l'ensemble des services régionaux de l'Etat, le personnel de santé, de la brigade des Eaux et Forêts, des services de l'Assainissement, de l'UCG et du commissariat à la sécurité alimentaire ont pris les engagements utiles".

Pour le chef de l'exécutif régional de Louga, "toutes les dispositions nécessaires seront prises pour un bon déroulement du Gamou".

"Pour cette édition, nous essayerons de multiplier nos efforts pour assurer la sécurité des pèlerins, des chefs religieux et dans les maisons. Après ces engagements, nous allons passer au suivi et à la mise en œuvre", a-t-il promis.