Maroc: L'artiste-peintre Said Messari expose "La Noblesse du papier "

"La Noblesse du papier" est l'intitulé d'une exposition de l'artiste maroco-espagnol Said Messari, prévue du 12 mai au 12 juin prochains au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger à Rabat. Le vernissage aura lieu le 12 mai à 18H30 à l'Espace Rivages, indique jeudi un communiqué de la Fondation. Né à Tétouan, Said Messari vit et travaille à Madrid.

Diplômé de l'Ecole nationale des beaux-arts de Tétouan en 1979, il a obtenu une licence à la Faculté des beaux-arts de l'Université Complutense de Madrid en 1985. En 1987, il a poursuivi des cours monographiques de troisième cycle au département histoire de l'art, à la faculté de philosophie et des lettres de l'Université autonome de Madrid, souligne le communiqué.

Said Messari pratique un art multiple et adopte plusieurs modes d'expression: gravures, installations, vidéos, collages, calligraphies, fait savoir la même source, ajoutant que durant son parcours artistique, il a exposé dans plusieurs pays dont l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Norvège, le Brésil et le Maroc.

Son intérêt pour le papier s'est manifesté tout au long de ses expositions. Pour "La Noblesse du papier", l'artiste présente un langage plastique semi-figuratif, conceptuel et accessible afin de créer une communication entre l'œuvre et son public.

L'Espace Rivages est une galerie d'art et un espace culturel destiné à présenter la création des artistes et des écrivains marocains résidant à l'étranger et à maintenir leurs liens avec leur pays d'origine. "Cette exposition est une belle opportunité pour faire connaître mon travail et mes préoccupations artistiques au public amoureux de l'art et de la culture à Rabat et au Maroc en général", déclare l'artiste.