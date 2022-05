Afrique: Services financiers non bancaires - Sanlam et Allianz unissent leurs forces pour créer un géant de l'assurance en Afrique

Sanlam, le leader panafricain des services financiers non bancaires et Allianz, un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs avec un siècle d'histoire en Afrique ont convenu de combiner leurs opérations actuelles et futures sur le continent afin de créer la plus large entité de services financiers non bancaires panafricaine.

Selon un communiqué de presse, à travers ce partenariat, les clients en Afrique bénéficieront de l'expertise et de la solidité financière de deux marques reconnues et résilientes.

"La joint-venture regroupera les entités de Sanlam et d'Allianz dans les pays africains où l'une ou les deux compagnies sont présentes. La Namibie sera incluse ultérieurement et l'Afrique du Sud ne fait pas partie de cet accord. Des synergies considérables Les opérations combinées de Sanlam et Allianz donneront naissance à un acteur de services financiers non bancaires panafricain de premier plan, opérant dans 29 pays à travers le continent ", lit-on dans un communiqué de presse.

Selon la même source, la joint-venture représentera le plus important acteur d'assurance panafricain et se positionnera parmi les trois premiers sur la majorité des marchés où elle opère. Il est ainsi prévu d'atteindre une valeur totale combinée de capitaux propres du groupe (Gev) supérieure à 33 milliards de rands Sud-Africains (environ 2 milliards d'euros).

Sanlam et Allianz capitaliseront sur leurs expertises respectives pour créer des synergies et offrir à leurs clients des solutions d'assurance innovantes de premier ordre. La joint-venture ambitionne aussi de générer de la valeur pour toutes les parties prenantes grâce à de plus grandes économies d'échelle, une présence géographique élargie, une part de marché renforcée ainsi qu'une offre de produits encore plus diversifiée.

Ce partenariat vise à accroître la pénétration de l'assurance vie et non-vie sur le continent, en conjuguant l'expertise de Sanlam en Afrique aux capacités mondiales et aux solutions d'assurance d'Allianz, notamment pour les multinationales. Il ambitionne aussi d'accélérer l'innovation produit et de favoriser l'inclusion financière sur les marchés africains à forte croissance.

" Cette Joint-Venture nous permettra d'aller de l'avant dans la réalisation de notre ambition stratégique, visant à se hisser au rang de groupe panafricain leader de services financiers. Elle consolidera également notre position de leadership sur plusieurs marchés clés qui sont au cœur de notre stratégie en Afrique, tout en renforçant la qualité et les économies d'échelle là où c'est nécessaire. Nous sommes à cet effet ravis de compter Allianz comme partenaire et sommes convaincus que son expertise et sa solidité financière apporteront une valeur ajoutée considérable à nos activités ", déclare Paul Hanratty, Ceo de Sanlam.

" Dans le cadre de notre stratégie d'entreprise visant à étendre notre position de leader grâce aux économies d'échelle et aux nouveaux modèles de partenariat, nous sommes impatients d'accélérer notre croissance dans cette région à haut potentiel via notre partenariat avec le leader incontesté du continent. Les capacités de Sanlam nous permettront d'élargir notre présence locale et notre pénétration du marché, et la Joint-Venture nous aidera à atteindre des positions de leadership sur les marchés de croissance clés d'Allianz ", affirme Christopher Townsend, membre du Conseil d'administration d'Allianz SE. Sanlam et Allianz assureront une rotation biennale à la présidence de la joint-venture.