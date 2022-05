Afrique de l'Ouest: BRVM - Léger repli de 2,138 milliards FCFA de la capitalisation du marché obligataire

La capitalisation boursière du marché obligataire de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a quitté sa situation stationnaire de la veille, enregistrant une baisse de 2,138 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation du vendredi 6 mai 2022.

Cette capitalisation s'est établi en effet à 7735,199 milliards de FCFA contre 7737,337 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des actions a, en revanche, connu une hausse de 35,803 milliards de FCFA, à 6542,188 milliards de FCFA contre 6506,385 milliards de FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,096 milliard de FCFA contre 1,255 milliards de FCFA à la fin de la journée de cotation du 5 mai 2022.

Du côté des indices, c'est l'embellie. L'indice composite a ainsi enregistré une hausse de 0,55% à 217,33 points contre 216,14 la veille. Quant à l'indice BRVM 10, il a gagné 0,94% à 169,09 points contre 167,51% la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 8 085 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,27% à 885 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 15 000 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 6,65% à 6 895 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 5,88% à 990 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 625 FCFA) SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,23% à 1 475 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,23% à 1 475 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,98% à 1 000 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 5,28% à 1 705 FCFA).