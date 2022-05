Togo: Le Togolais Zikpli en quête de confirmation devant le Brésilien Antonio César

L'acte 8 du Lomé Fight Night International va se dérouler le 14 mai prochain dans la capitale togolaise.

Annonçant les couleurs de l'évènement cette semaine, les initiateurs, l'association togolaise de Muay Thaï et Pitbull Gym (salle de sport, promotrice du fitness et du cross fit et investie dans la promotion de la boxe thaïlandaise et du MMA au Togo) ont exposé les différents contours de cette édition de cette soirée de sport de combat.

Et selon les informations, le grand intérêt sera porté au combat pour la ceinture de l'UFK (Universal Fight King). Et comme challenger, on verra s'affronter, le Togolais Adams Zikpli alias Le loup, détenteur de cette ceinture depuis la 7ème édition, et le Brésilien, Antonio César.

Des dires du promoteur de la compétition, Henry Jalla, " L'Universal Fight King est une organisation mondiale dans le domaine du sport de combat. Et c'est un honneur pour le Togo d'abriter ce combat pour la première fois en Afrique de l'Ouest, et une chance pour notre athlète Zikpli d'aller chercher ce titre ".

Pour cette soirée, il sera question indique-t-on de 7 combats en Muay Thaï et MMA dont un combat féminin entre la Nigériane Juliet Chukwu et l'Ivoirienne Patrice Kevin Baï.